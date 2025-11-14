Deși acum sunt stabile, medicii avertizează că astfel de intoxicații pot distruge organe în câteva ore și pot fi fatale. Iar cazurile se înmulțesc de la o zi la alta.

Sfatul specialiștilor: „Clocotiți ciupercile 20 de minute!”

Totul a început ca o masă obișnuită, dar s-a transformat rapid într-o urgență medicală. Două femei din comuna Heleșteni - mama de 85 de ani și fiica ei de 60- au ajuns la Spitalul Municipal Pașcani cu simptome violente: vărsături, diaree, transpirații abundente și stare generală tot mai alterată. Semnele au apărut la doar o oră după ce au mâncat ciuperci culese de pe câmp, ciuperci despre care credeau că sunt sigure. Medicii le-au stabilizat, apoi au decis transferul la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași pentru investigații toxicologice complete.

„Au fost evaluate și tratate inițial în unitatea de primiri urgențe a spitalului Sfântul Spiridon și internate în clinica medicală cu profil de toxicologie pentru monitorizare și tratament. Evoluția lor sub tratament este una favorabilă, dar reamintim că aceste intoxicații pot dezvolta complicații grave de tipul insuficiențe hepatice, renale, stări de comă sau chiar stop cardio-respirator.”, a declarat Diana Cimpoeşu Medic șef UPU-SMURD la Spitalul Clinic Județean De Urgență Sf. Spiridon Iași.

Cazul celor două femei nu este singular. În mai multe județe, valurile de ploi au umplut pădurile cu ciuperci, iar spitalele au raportat zeci de pacienți ajunși cu intoxicații severe. Specialiștii spun că multe specii par identice cu cele comestibile și pot păcăli chiar și ochiul unui culegător cu experiență. În plus, unele toxine acționează diferit și pot afecta ficatul, rinichii sau sistemul nervos în funcție de organism. Specialiștii spun că și ciupercile considerate comestibile trebuie clocotite cel puțin 20 de minute.

„Recomandarea este clară: de a consuma ciuperci numai din magazin sau din piețe, acolo unde au parte de control de specialitate și nu consumul din surse neautorizate... din pădure sau de pe câmp.”, a adăugat medicul specialistul.

Medicii subliniază că, la primele semne de intoxicație, prezentarea urgentă la spital poate face diferența dintre o evoluție favorabilă și un deznodământ tragic.