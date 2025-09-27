De la reproșuri la violență

Potrivit polițiștilor, victima, aflată împreună cu alți doi bărbați la cules de ciuperci, le-a reproșat unor necunoscuți că adună ciupercile din apropierea satului său, deși nu sunt din zonă. Disputa a escaladat rapid, unul dintre străini amenințând grupul cu un topor, însoțit de aproximativ 30 de persoane. Ulterior, bărbatul de 44 de ani a fost lovit cu un obiect contondent. Cei trei au reușit să fugă și au apelat numărul de urgență 112.

Mobilizare de forțe

Polițiștii și jandarmii clujeni au intervenit de urgență, verificând opt autoturisme și legitimând 46 de persoane aflate în zonă. În urma anchetei, agresorul a fost identificat ca fiind un bărbat de 47 de ani din județul Sălaj, descoperit ulterior ca pasager într-un autoturism, la circa 26 de kilometri de locul incidentului.

Bărbatul a fost reținut și este cercetat pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, lovire sau alte violențe și amenințare. Victima a primit îngrijiri medicale la fața locului, starea sa fiind stabilă.