INGREDIENTE:

500 g piept de pui dezosat (sau pulpe de pui dezosate)

200 g spanac proaspăt

250 g ciuperci

300 ml smântână de gătit

3 căței de usturoi

3-4 lg ulei de măsline

pătrunjel verde

sare și piper

MOD DE PREPARARE:

Taie pieptul de pui în bucăți potrivite.

Pune la încins puțin ulei de măsline într-o tigaie și rumenește pieptul de pui, pe toate părțile.

Curăță și taie ciupercile în jumătăți sau sferturi și adaugă-le peste carne.

Curăță și toacă mărunt usturoiul și pune-l peste celelalte ingrediente din tigaie. Condimentează cu sare și piper și lasă totul pe foc până se rumenesc bine.

Adaugă smântâna de gătit și lasă câteva minute până se înfierbântă.

Curăță și taie spanacul, apoi adaugă-l în tigaie. Lasă totul la gătit pentru 4-5 minute, apoi poți opri focul.

Presară pătrunjel verde tocat și servește cu poftă. Este o bunătate de mâncare, potrivit sursei.