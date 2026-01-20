Versete din Biblie care te ajută în momentele grele

Aceste versete din Biblie te vor ajuta în momentele de cumpănă. Iată cele mai puternice cuvinte care se găsesc în cartea sfântă!

2 Corinteni 5:17 – Așadar, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus; iată că toate lucrurile s-au făcut noi.

Isaia 43:18-19 – „Nu vă mai aduceți aminte de lucrurile de odinioară și nu vă mai gândiți la cele din trecut. Iată, fac un lucru nou, care acum răsare: nu-l vedeți? Voi face un drum în pustiu și râuri în deșert.”

Ieremia 29:11 – „Căci Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi”, zice Domnul, „gânduri de pace, și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde.”

Proverbe 3:5-6 – Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale, și El îți va netezi cărările.

Apocalipsa 21:5 – Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Apoi a zis: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate.”

Efeseni 4:22-24 – Cu privire la felul vostru de viață de altădată, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă înnoiți în duhul minții voastre, și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și o sfințenie pe care le dă adevărul.

Isaia 40:30-31 – Chiar și tinerii obosesc și ostenesc, iar flăcăii se poticnesc și cad;

dar cei ce nădăjduiesc în Domnul își vor înnoi puterea. Ei vor zbura ca vulturii, vor alerga și nu vor obosi, vor umbla și nu vor slăbi.

