Românii blocați în Orientul Mijlociu s-au întors acasă: 250 de persoane au ajuns deja în țară

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 5 mar. 2026, 13:22

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că 250 de cetățeni români care au rămas blocați în Dubai din cauza conflictului militar din Orientul Mijlociu au revenit în țară, cu două curse operate de compania FlyDubai, care au aterizat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Distribuie articolul