Românii blocați în Orientul Mijlociu s-au întors acasă: 250 de persoane au ajuns deja în țară

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că 250 de cetățeni români care au rămas blocați în Dubai din cauza conflictului militar din Orientul Mijlociu au revenit în țară, cu două curse operate de compania FlyDubai, care au aterizat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă.
Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), în cursul zilei de joi, pe Aeroportul Otopeni din Bucureşti au sosit două curse aeriene din direcţia Dubai, având la bord un total de 250 de cetăţeni români care au revenit în ţară din Emiratele Arabe Unite.
„Prima cursă, operată de compania FlyDubai, cu numărul FZ1795, din direcţia Dubai, a aterizat la ora 00:17, având la bord 138 de pasageri români, iar cea de-a doua, operată tot de compania FlyDubai, cu numărul FZ1709, a aterizat la ora 08:30, transportând 112 pasageri români. O altă aeronavă a decolat în cursul zilei de astăzi din Dubai cu destinaţia Bucureşti”, precizează MAE.
Peste 700 de români s-au întors deja în ţară
Până în prezent, potrivit evidenţelor autorităţilor de la Bucureşti, dintre cetăţenii români care şi-au anunţat prezenţa şi au solicitat asistenţă consulară, 744 de persoane au revenit în ţară.
„Celula de Criză a MAE, prin intermediul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare ale României din regiune, menţine contactul cu cetăţenii români afectaţi de conflictul din Orientul Mijlociu, precum şi cu autorităţile statelor din regiune şi va continua să acorde asistenţă şi protecţie consulară, cu prioritizarea siguranţei cetăţenilor români, în funcţie de evoluţia situaţiei de securitate”, menţionează sursa citată.
Recomandările MAE pentru românii care călătoresc
MAE recomandă cetăţenilor români să verifice „în mod sistematic” informaţiile transmise de liniile aeriene, atât pe site-urile oficiale, cât şi prin SMS sau e-mail, în funcţie de opţiunile selectate în relaţia cu operatorul aerian.
De asemenea, cetăţenii sunt sfătuiţi să verifice dacă au primit bilete reprogramate pentru zborurile afectate şi să urmărească în permanenţă instrucţiunile comunicate de companiile aeriene.
„Este recomandat să vă prezentaţi la aeroport doar atunci când sunteţi anunţaţi şi chemaţi de către reprezentanţii liniilor aeriene”, mai afirmă reprezentanţii MAE.