In România mâncarea se aruncă în cantităţi industriale, iar 40% din risipa alimentară se inregistreaya chiar in locuintele oamenilor. In medie, un român aruncă la gunoi aproximativ 75 de kilograme de alimente pe an.

Conform informațiilor transmise de specialiști, pentru combaterea acestui lucru, se pot aplica unele măsuri simple. Una dintre acestea este achiziționarea de mai puține produse. Cel de-al doilea lucru pe care îl putem face este să uităm de ideea frigiderelor pline.

La noi în țară, 40% din risipa alimentară este generată chiar de propriile noastre gospodării. În acest fel, în fiecare an, se aruncă 75 de kilograme de an dintr-o locuință.

De cele mai multe ori sunt aruncate chiar alimentele pe care ar trebui să le mâncăm în fiecare zi.

Anual, în țara noastră, sunt risipite aproape două tone și jumătate de milioane de alimente. Însă, recent a fost adoptată legea risipei alimentare. Prin intermediul acesteia comercianții au obligativitatea de a dona sau de a vinde accelerat mâncarea care se apropie de termenul de expirare.