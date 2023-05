"Astăzi am avut o întâlnire de lucru, la Baku, cu ministrul Economiei din Azerbaijan Mikayil Jabbarov. Am discutat despre direcțiile viitoare ale relațiilor bilaterale, despre întărirea cooperării economice dintre țările noastre. Am continuat dialogul și pe marginea inițiativelor care vizează consolidarea parteneriatului în domeniul energiei, inclusiv extinderea portofoliului Socar în România. Îi mulțumesc ministrului Jabbarov pentru deschidere și susținere", a declarat Virgil Popescu, într-o postare pe Facebook.