Potrivit liderului de la Cotroceni, inițiativa de a înființa această organizație aparține președintelui francez Emmanuel Macron și premierului italian Giorgia Meloni.

”România s-a alăturat inițiativei lansate de președintele Emmanuel Macron și de premierul Giorgia Meloni privind o Coaliție Europeană împotriva Drogurilor.

Avem nevoie urgentă de o abordare cuprinzătoare la nivel european pentru a răspunde acestei probleme grave.

Drogurile reprezintă una dintre principalele amenințări la adresa siguranței și sănătății cetățenilor europeni, iar prioritatea noastră este găsirea unor soluții comune pentru a-i proteja”, a transmis președintele Nicușor Dan, joi, printr-o postare pe pagina sa de Facebook.