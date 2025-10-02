România s-a alăturat inițiativei de a înființa o Coaliție Europeană împotriva Drogurilor. Anunțul președintelui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a anunțat, joi, că România s-a alăturat inițiativei înființării Coaliției Europene împotriva Drogurilor. Șeful statului a subliniat că Europa are nevoie urgentă de o abordare corespunzătoare pentru a răspunde acestei provocări extrem de grave. 

Potrivit liderului de la Cotroceni, inițiativa de a înființa această organizație aparține președintelui francez Emmanuel Macron și premierului italian Giorgia Meloni.

”România s-a alăturat inițiativei lansate de președintele Emmanuel Macron și de premierul Giorgia Meloni privind o Coaliție Europeană împotriva Drogurilor.

Avem nevoie urgentă de o abordare cuprinzătoare la nivel european pentru a răspunde acestei probleme grave.

Drogurile reprezintă una dintre principalele amenințări la adresa siguranței și sănătății cetățenilor europeni, iar prioritatea noastră este găsirea unor soluții comune pentru a-i proteja”, a transmis președintele Nicușor Dan, joi, printr-o postare pe pagina sa de Facebook.