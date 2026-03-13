România primește 317 milioane de euro pentru modernizarea transporturilor, în prima sesiune din 2026 a Fondului pentru Modernizare

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a obținut o finanțare de 317 milioane de euro în cadrul primei sesiuni din 2026 a Fondului pentru Modernizare, a anunțat ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban. Prima tranșă aprobată pentru implementarea proiectelor este de 150 de milioane de euro.

Potrivit oficialului, fondurile vor fi direcționate către proiecte strategice de modernizare și decarbonizare a sistemului de transport din România, prin investiții atât în transportul feroviar, cât și în mobilitatea rutieră cu emisii zero.

Finanțarea va permite achiziția a 16 locomotive electrice moderne, care vor crește eficiența energetică și capacitatea transportului feroviar, precum și cumpărarea a 20 de rame electrice interregionale, menite să îmbunătățească conectivitatea între marile orașe și confortul pasagerilor.

De asemenea, va fi implementată schema e-Drive, ce susține tranziția către vehicule rutiere cu emisii zero, iar flota strategică a instituțiilor publice va fi modernizată prin achiziția de vehicule ecologice și dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare.

Advertising

Advertising

„Finanțarea obținută va permite:- achiziția a 16 locomotive electrice moderne, care vor crește eficiența energetică și capacitatea transportului feroviar;- achiziția a 20 de rame electrice interregionale, destinate îmbunătățirii conectivității între marile orașe ale României și creșterii calității serviciilor pentru pasageri;- implementarea schemei e-Drive, care va sprijini accelerarea tranziției către vehicule rutiere cu emisii zero;- modernizarea flotei strategice a instituțiilor publice, inclusiv dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare.”, a scris Ciprian Șerban pe pagina de Facebook.

Ciprian Șerban a subliniat că România a reușit, pentru prima dată, să obțină finanțarea integrală a materialului rulant, inclusiv TVA-ul aferent, fapt ce permite accelerarea implementării proiectelor fără presiuni suplimentare asupra bugetului de stat.

„Aceste proiecte contribuie direct la obiectivele europene de reducere a emisiilor și la transformarea sistemului de transport din România într-unul mai modern, mai eficient energetic și mai prietenos cu mediul. Continuăm să valorificăm instrumentele financiare europene pentru a accelera investițiile strategice și pentru a oferi un transport mai bun, mai rapid și mai curat pentru cetățeni.”, a declarat Ciprian Șerban.