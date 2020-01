România, prima țară din UE la numărul de accidente mortale. Ce măsuri ia Comisia Europeană

2020-01-21 18:19:55 Legislatia actuala promoveaza infractiunile si infeactorii !!!

Legislatia creeaza descreierarea actuala. Legile au fost degenerate ca sa protejeze infeactorii in numele unor cerinte europene. In plus coruptia e cronica. Orice idiot poate omori citi vrea cu masina si nu plateste nimic !!! In plus, exista miriade de exceptii legale care fac un infractor sa scape si fara cazier. E nevoie de plingere, apoi exista mediere, expertize ridicole, cerinte care pentru omul normal sint imposibile cu toate ca sint disponibile, intervine “intelegerea”, “impacarea”, minciuna e legalizata si nu e pedepsita ( fiecare poate schimba declaratia ca pe ciorapi) decit pur teoretic, anchetele se fac la ani lumina dupa eveniment ( nu neaparat rutier), militia are miinile legate, procuratura la fel, ... raiul descreirratilor !!!