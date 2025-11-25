Decizia vine după ce Polonia a refuzat să recunoască o căsătorie între doi cetățeni polonezi oficializată în Germania, încălcând astfel drepturi fundamentale, potrivit CJUE.

În hotărârea sa, instanța europeană a subliniat că refuzul recunoașterii acestei căsătorii încalcă atât libertatea de circulație și dreptul la viață familială, cât și dreptul fundamental la respectarea vieții private și de familie.

„Aceasta încalcă nu doar libertatea de circulație și de ședere, ci și dreptul fundamental la respectarea vieții private și de familie”, a transmis Curtea de Justiție a UE.

Cuplul, căsătorit la Berlin în 2018, și-a contestat în tribunalele poloneze această nerecunoaștere, iar CJUE a precizat că cetățenii UE trebuie să aibă certitudinea că viața lor de familie este respectată și la întoarcerea în țara de origine, conform Reuters.

„Atunci când își creează o viață de familie într-un stat membru gazdă, în special prin căsătorie, trebuie să aibă certitudinea că pot continua acea viață de familie la întoarcerea în statul membru de origine”, a arătat instanța.

Totuși, CJUE a clarificat că decizia nu impune statelor membre să legalizeze căsătoriile între persoane de același sex în legislația internă, ci doar să recunoască legal aceste căsătorii în scopul exercitării drepturilor la nivelul UE. Astfel, statele nu pot discrimina cuplurile de același sex în recunoașterea căsătoriilor încheiate în afara granițelor lor.

Polonia, țară cu o tradiție conservatoare puternic influențată de valorile catolice, a fost criticată pentru refuzul de a recunoaște căsătoria din Germania.

În prezent, guvernul polonez lucrează la un proiect de lege pentru reglementarea parteneriatelor civile, inclusiv între persoane de același sex, dar întâmpină opoziție puternică, inclusiv din partea președintelui naționalist Karol Nawrocki, care amenință cu veto orice modificare ce ar afecta statutul constituțional al căsătoriei tradiționale.