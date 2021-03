Medicul Virgil Musta, de la Timisoara, a afirmat ca batalia nu se castiga in spital, ci in colectivitate, unde trebuie respectate regulile sanitare in continuare.

"Spitalele nu vor face fata daca numarul de cazuri este foarte mare", afirma Virgil Musta.

Seful Sectiei de boli infectioase de la Spitalul "Victor Babes", din Timisoara, a afirmat ca noile tulpini sunt mai patogene.

"Se pare ca tulpinile care circula la ora actuala, in afara faptului ca sunt mai contagioase, s-ar putea sa fie si mai patogene, ceea ce face ca evolutia unei boli sa fie mai rapida spre forme severe, iar cu acest lucru ne confruntam noi. Batalia cu acest virus nu se castiga in spital, se castiga in colectivitate, in comunitate. Spitalele nu vor face fata - nici in tari cu sisteme mai puternice - daca numarul de cazuri este foarte mare. Noi trebuie sa prevenim, sa avem grija ca numarul de cazuri sa nu fie atat de mare ca sistemul de sanatate sa nu fie pus sub presiune si sa nu fie colapsat", a afirmat Virgil Musta.