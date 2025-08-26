„România intră într-o criză cum nu a cunoscut-o din 1990 până acum. Atunci când intri în situația în care nu ai bani pentru salarii înseamnă că economia este în faliment. Nu în incapacitate de plată, ci faliment, în cazul în care statul român nu e capabil să aibă măsuri pentru a face bani.

Guvernul trebuie să facă bani, nu să cheltuiască bani. Cum să facă bani dacă nu are un program de relansare a economiei Cum să aduci investiții străine când România e declarată de dl prim-ministru ca fiind în incapacitate de plată și de dl ministru de Finanțe ca fiind la un pas de recesiune? Cine vine într-o țară în care cel mai înalt guvernant spune că, de fapt, e falimentul total. Nu vine nimeni", a declarat profesorul Mircea Coșea.