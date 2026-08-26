România a primit prima tranșă de 2,5 miliarde din programul SAFE. Unde se vor duce cei mai mulți bani?

Scris de Iulian Budusan Publicat: 26 aug. 2026, 14:51

România a încasat prima tranșă de 2,5 miliarde de euro prin mecanismul european SAFE, a anunțat Comisia Europeană. Suma virată reprezintă o prefinanțare de 15% din pachetul total de 16,7 miliarde de euro alocat țării noastre pentru investiții strategice în securitate și apărare.

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