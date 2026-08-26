România a primit prima tranșă de 2,5 miliarde din programul SAFE. Unde se vor duce cei mai mulți bani?

România a încasat prima tranșă de 2,5 miliarde de euro prin mecanismul european SAFE, a anunțat Comisia Europeană. Suma virată reprezintă o prefinanțare de 15% din pachetul total de 16,7 miliarde de euro alocat țării noastre pentru investiții strategice în securitate și apărare.
Comisia Europeană a virat României o prefinanțare de 2,5 miliarde de euro din cadrul instrumentului european SAFE (Action for Security in Europe), sumă ce reprezintă 15% din alocarea totală de 16,68 miliarde de euro acordată țării noastre. Această infuzie de capital permite accelerarea achizițiilor militare strategice, modernizarea forțelor armate și întărirea securității pe Flancul Estic al NATO.
Prioritățile Planului Național de Apărare: 35 de proiecte majore
Strategia aprobată de CSAT și transmisă Comisiei Europene cuprinde un pachet de 35 de proiecte de investiții evaluate la 16,68 miliarde de euro. Fondurile sunt direcționate strategic pe două paliere principale:
75% din finanțare: Destinată achiziției de echipamente militare de ultimă generație (sisteme anti-dronă cu livrare din vara anului 2027, rachete, muniție, sisteme de apărare aeriană și terestră), dar și proiectelor de ordine publică și apărare civilă.
25% din finanțare: Alocată modernizării infrastructurii rutiere de interes național și mobilității militare.
România beneficiază de a doua cea mai mare alocare financiară din programul SAFE, fiind depășită doar de Polonia.
Condițiile financiare și calendarul tranșelor SAFE
Toate sumele acordate prin programul european împrumută o structură financiară avantajoasă, menită să reducă presiunea asupra bugetului de stat:
Perioadă de rambursare: Maturitate extinsă de până la 45 de ani.
Perioadă de grație:10 ani în care nu se rambursează capitalul (până în anul 2035).
Calendarul plăților: După prefinanțarea din 2026, prima tragere oficială va putea fi solicitată în octombrie 2026, iar perioada totală de disponibilitate a împrumutului se întinde până la 31 decembrie 2030.
Reacția Comisiei Europene: Suveranitate și protecție pe Flancul Estic
Comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, a subliniat importanța virării primelor fonduri către București:
„Plata de 2,5 miliarde EUR efectuată astăzi către România în cadrul SAFE reprezintă o etapă importantă pentru apărarea europeană și pentru o Europă mai suverană. Această finanțare va consolida baza industrială și capabilitățile de apărare ale României, contribuind în același timp la securitatea globală a Europei.”
Instrumentul SAFE face parte din inițiativa mai amplăReArm Europe / Pregătirea pentru 2030, un plan prin care Executivul European urmărește mobilizarea a peste 800 de miliarde de euro pentru securitatea statelor membre.
România beneficiază de o oportunitate strategică majoră pentru modernizarea sistemului național de apărare prin accesarea fondurilor din Instrumentul SAFE (Action for Security in Europe / Acțiunea pentru Securitatea Europei). Deși este vorba despre împrumuturi rambursabile, condițiile financiare puse la dispoziție de Comisia Europeană sunt considerabil mai avantajoase decât opțiunile clasice de pe piețele internaționale.
Condițiile financiare ale împrumutului SAFE: Dobânzi reduse și grație de 10 ani
Mecanismul prin care Uniunea Europeană finanțează proiectele de securitate ale statelor membre se bazează pe emisiunea de obligațiuni proprii ale UE, oferite ulterior țărilor la costuri de finanțare unificate.
Spre deosebire de împrumuturile suverane standard, unde România se împrumută de obicei de pe piețele internaționale la dobânzi cuprinse între 6% și 7%, instrumentul SAFE oferă parametri financiari preferențiali:
· Dobândă redusă: Conform datelor oferite de Ministerul Apărării Naționale, dobânda este de maximum 3% pe an pentru sumele efectiv trase.
· Perioadă de grație generoasă: Statul român beneficiază de o perioadă de grație de până la 10 ani (până în anul 2035), timp în care nu plătește din principal, ci achită doar dobânda anuală aferentă.
· Maturitate pe termen lung: Perioada totală de rambursare a creditului se extinde până la 45 de ani.
Cum se repartizează fondurile pe instituții?
Banii atrag prin programul SAFE vor fi direcționați către achiziții de echipamente, dotări și investiții critice în infrastructura de securitate și apărare. Criteriile de defalcare a sumelor între instituțiile beneficiare vizând Armata Română, Ministerul Afacerilor Interne și alte structuri de securitate națională au drept scop reducerea decalajelor de dotare și creșterea capacității de răspuns în regiune.
Achizițiile derulate prin Programul SAFE vor contribui direct la consolidarea posturii de descurajare și apărare a României pe Flancul Estic al NATO.