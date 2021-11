Până astăzi, 50.087 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. În ultimele 24 de ore numărul deceselor este la fel de mare ca în zilele anterioare: 463, la care se adaugă 20 decese di nperioade anterioare.

În intervalul 04.11.2021 (10:00) – 05.11.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 483 de decese (255 bărbați și 228 femei), din care 20 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și Municipiul București.

Dintre cele 483 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, 14 la categoria de vârstă 40-49 ani, 43 la categoria de vârstă 50-59 ani, 131 la categoria de vârstă 60-69 ani, 148 la categoria de vârstă 70-79 ani și 146 la categoria de vârstă peste 80 ani.

439 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 24 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 20 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Au fost raportate 20 de decese anterioare intervalului de referință, survenite în județele Galați, Iași, Mureș, Neamț, Prahova, Vâlcea, în luna octombrie 2021. În intervalul de referință au fost raportate 463 de decese.

Din totalul de 483 de pacienți decedați, 433 erau nevaccinați și 50 vaccinați. Cei 50 de pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 40-49 de ani și peste 80 de ani. 47 dintre pacienții decedați vaccinați prezentau comorbidități, iar pentru 3 pacienți nu au fost raportate comorbidități.

Neurochirurgul Florin Papagheorghe declară că „atunci cand nu se vaccineaza rezulta acest gen de situatii, adica un număr urias de oameni care vin in cateva zile cu simptome care au necesar de tratament in spital și al caror tratament nu poate fi efectuat, pentru că internarile sunt limitate de un număr de locuri care nu putea fi crescut la proportia de masa. Sunt cu multe boli associate. Unii dintre ei cu probleme complexe cu deficite de organ care existau dinaintea instalarii acestei infectii (COVID-19 - n.red.), care sigur pot sa evolueze negativ in acest interval si sunt pacienți care in general sunt in grupa de varsta peste 45 de ani- 50 de ani, cam jumatate sunt in jur de 70 de ani.

Majoritatatea sunt pacienti nevaccinați”.

Până astăzi, 5 noiembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.693.532 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 9.020 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 8.268 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 110 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.