Incidentul s-a petrecut pe platourile de filmare, iar Cristina a ajuns într-o stare gravă la spital, având multiple răni și o perioadă de recuperare extrem de dificilă.

Accidentul a avut loc în timpul filmărilor pentru o scenă în care figurația trebuia să stea pe trotuar, în timp ce o ambulanță se deplasa pe stradă. Camera de filmat, montată pe o motocicletă, trebuia să surprindă acea scenă, dar, dintr-o eroare, motocicleta a lovit-o pe Cristina Stanovici, trântind-o la pământ și provocându-i răni severe.

Românca a suferit tăieturi adânci la cap, fracturi la coapsă, tibie, șold, pelvis și chiar la degetul mare. Medicii au fost nevoiți să o trateze de urgență, iar starea sa a fost atât de gravă încât nu se știa dacă va supraviețui. După accident, Cristina a avut nevoie de cârje timp de trei luni și nu a mai putut lucra timp de șase luni. Astăzi, se află încă în recuperare, lucrând de acasă.

Cere despăgubiri de 200.000 de lire sterline

După experiența traumatizantă, Cristina Stanovici consideră că Warner Bros trebuie să își asume responsabilitatea pentru acest incident. În acest context, ea a intentat un proces în instanță și cere despăgubiri în valoare de 200.000 de lire sterline.

„Compania de producție ar trebui să plătească pentru suferința pe care am îndurat-o. Știu că nu voi primi milioane de dolari, așa cum s-ar fi întâmplat în Statele Unite, dar nu este vorba doar de bani. Vreau ca această întâmplare să fie recunoscută ca o greșeală care nu trebuia să se întâmple. Nu am avut nicio vină”, a declarat Cristina Stanovici pentru publicația The Sun.

Accidentul a avut un impact semnificativ asupra vieții sale, iar acum femeia cere să se facă dreptate.