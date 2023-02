„Eu sunt foarte mulțumit că există coaliția, că România este guvernată, că am evitat să intrăm în recesiune, că am trecut cu bine peste crize. Aaa, că se mai ceartă unul cu altul, așa e în politică. Nu cred că ne așteptăm să stea în banca lor. România are creștere economică.

Criza energetică nu a dus la sărăcire, putem să încălzim casele, să apindem lumina. Uite că am făcut față, inflația scade. Mulți ne-au spus că nu suntem în stare, dar am făcut.

Obiectivul principal al existenței acestei coaliții a fost îndeplinit", a spus Klaus Iohannis.