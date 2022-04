„Obiectivul nostru e de a avea o buna guvernare pentru a avea rezultate bune la alegeri. Datorită acestui fapt trebuie stabilitate, coerență în acțiunile de la nivel guvernamentale”, a declarat Robert Sighiartău, duminică dimineață, înainte de congresul extraordinar PNL.

Sighiartău a declarat că nu va fi un incoveninet pentru liberali să fie conduși de un militar de carieră.

„Suntem un partid care crede in primul rand in tot ce insemna profesia si backgroundul unui om, iar Nicolae CIucă are un CV cu foarte bune cu merite deosebite privind promovarea intereselor României, a adus un renume foarte bun, indiferent ca a fost in teatrele de operatii sau in alte vizite”, a mai spus deputatul liberal.

Întrebat despre pulsul din filialele din teritoriu ale PNL în acest moment, Sighiartău a declarat că „este vorba de un congres extraordinar, se fac alegeri doar pentru funcția de președinte al PNL, iar filialele isi doresc stabilitate. Tocmai acesta e motivul pentru care au dat un raspuns rapid si au sustinut motiunea lui Nicolae Ciucă”. Peste 40 de filiale l-au susținut pe actualu lpremier pentru conducerea PNL, iar Florin Cîțu a fost debarcat după 8 luni de la șefia partidului.

Nicolae Ciucă, posibil premier până în 2024

Întrebat despre protocolul stabilit pentru rotativa guvernamentală cu PSD în 2023, Sighiartău a refuzat sa detalieze. Însă a sugerat că Nicolae Ciucă va rămâne premier până în 2024.

„Nu are rost sa discutam de 2023, pentru ca in politica se intampla foarte multe. Cred ca Nicolae Ciuca are toate șansele sa ramana in fruntea guvernului, pentru că această alianță dorește rezultate performante”, a mai spus Sighiartău.

Despre scăderea PNL în sondaje, deputatul liberal a afirmat că „dacă ne uităm in ultimele luni vedem o creștere a încrederii în primul ministru, PNL are 20%. (...) Foarte importantă este organizarea partidului pentru alegerile din 2024, noi candidati, primirea oamenilor din societatea civila. Luni ne apucam de treaba”.

Va fi N. Ciuca principalul candidat PNL pentru președinția României?

Întrebat dacă Nicolae Ciucă va candida la prezidențiale din partea PNL, Sighiartău a replicat că „este prea devreme sa discutam acum de 2024. E clar ca vom face o analiza care sa arate profilul dorit de români si care e mai cel mai bun om politic pozitionat in partid,. Trebuie privit ca un obiectiv pentru a castiga alegerile prezidențiale”.

Robert Sighiartău: Florin Cîțu este președintele Senatului și va fi și în continuare

Întrebat daca a mai discutat cu fostul președinte PNL Florin Cîtu si dacă acesta va rămâne la șefia Senatului după demisia de la conducerea liberalilor, Sighiartău nu a confirmat o eventuală îndepărtare de la conducerea Senatului.

„Este un fost șef al PNL, membru de drept in Biroul Executiv, e presedintele Senatului, este și va fi și în continuare”, a mai spus R. Sighiartău, în exclusivitate, la Realtiatea PLUS.