”În perioada ianuarie 2019 - decembrie 2023, două persoane, de 47 și 48 de ani, ar fi înregistrat în contabilitatea unei societăți achiziții fictive de combustibil în valoare de 6.388.231 de lei. De asemenea, acestea ar fi ascuns prestarea a 132.596 de ore de muncă efectuate de angajații societății suplimentar față de cele stipulate în contractele de muncă cu aceștia”, informează un comunicat al IPJ Ilfov.



Prejudiciul cauzat este de 2.297.906 lei.



Perchezițiile au urmărit descoperirea și ridicarea de mijloace de probă, clarificarea modului de operare, precum și recuperarea prejudiciului.



"Persoanele bănuite urmează a fi conduse la audieri, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun", arată autoritățile în comunicat, citat de Agerpres.



Acțiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Ilfov, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.

