Rezultate alegeri 2019, turul 2 - Rasturnare de situatie in jurul pranzului

Rezultate alegeri 2019, turul 2 - Daca pana in jurul orelor pranzului prezenta la vot fusese mai mare in turul 1 decat in turul 2, acum situatia s-a schimbat si sunt semne tot mai clare ca vom avea o prezenta mai buna la acest scrutin.

Prezenta totala este mai buna decat cea din primul tur daca este luat in calcul si numarul de votanti din strainatate. In mod cert va procentul celor prezenti la urne o sa depaseasca 50% la finalul zilei.

Preşedintele Klaus Iohannis a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale, cu 37,82%, fiind urmat de candidatul PSD, Viorica Dăncilă, cu 22,26%, şi candidatul Alianţei USR PLUS, Dan Barna, cu 15,02%, după centralizarea rezultatelor din toate secţiile de votare, a informat, joi, purtătorul de cuvânt al Biroului Electoral Central (BEC), Mircea Preoţescu. Pe ultimul loc s-a situat John Banu. Clasamentul:

Klaus Iohannis - 37,82%

Viorica Dăncilă - 22,26%

Dan Barna - 15,02%

Mircea Diaconu - 8,85%

Theodor Paleologu - 5,72%

Kelemen Hunor - 3,87%
Ramona Ioana - 23,65 %
Cumpanasu - 1,53 %
Catarama - 0,53 %
Stanoevici - 0,43 %
Catalin Ivan - 0,36 %
Nicel Peia - 0,34 %
Sebastian Popescu - 0,33 %
John Banu - 0,30 %

Propunere-șoc din partea PSD făcută chiar în ziua votului din turul doi: votul să fie obligatoriu la alegerea președintelui. Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a declarat, duminică, la ieşirea de la urne, că ar trebui să aibă loc o dezbatere foarte serioasă pentru ca votul pentru Preşedintele României să fie un vot obligatoriu. Alegeri prezidențiale 2019. "Nu este important cu cine am votat eu, cum am votat noi cred că este previzibil, important este să vină cât mai mulţi români la vot, vorbim de prima funcţie în statul român, cea de Preşedinte al României", a spus Ciolacu, susţinând că "după aceste alegeri cred că ar trebui o dezbatere foarte serioasă ca cel puţin votul pentru Preşedintele României să fie un vot obligatoriu, astfel încât preşedintele României să fie legitimat de cât mai mulţi dintre români".

"Avem exemplul celor din Diaspora, pe care eu îi felicit personal, la fel ca şi la turul unu, se pare că şi de data aceasta Parlamentul României împreună cu alte instituţii au găsit o formă de lege foarte bună prin care românii să meargă cât mai mulţi la vot, este un exemplu de urmat şi de noi cei din ţară", a mai declarat preşedintele Camerei Deputaţilor.

Alegeri prezidențiale 2019. Marcel Ciolacu a adăugat că, personal, consideră "că preşedintele României trebuie ales de cât mai mulţi dintre români".

"30 de ani este imens, totuşi pentru o democraţie consolidată este foarte puţin. M-am referit deocamdată doar la votul pentru preşedintele României, fiind cea mai importantă funcţie în statul român şi ar fi un început, un exerciţiu, şi pe urmă vom vedea cum decurge acest exerciţiu şi vom merge înainte", a afirmat Ciolacu.

Alegeri prezidențiale 2019, turul 2. Secțiile de vot din țară au fost deschise la ora 7.00 și se vor închide la ora 21.00. Votarea poate fi prelungită până la ora 23,59 pentru alegătorii care se află la sediul secţiei de votare la ora 21,00, precum şi pentru cei care se află la rând în afara acestuia.

Alegeri prezidențiale 2019, turul 2. Prezența la vot la ora 9.00 este de 3,3%, ceea ce reprezintă peste 600.000 votanți. Prezența este mai mică decât în primul tur, când 3,51% dintre români au votat după primele două ore.

Imediat după ora 9.00 a votat și actual președinte Klaus Iohannis, candidat din partea PNL în lupta pentru Cotroceni. Iohannis a spus că votează pentru o Românie modernă și că va aștepta "cu ceva emoții" rezultatul votului, la ora 21.00

Alegeri prezidențiale 2019, turul 2. În jurul orei 8.00 s-au prezentat la vot actualul premier Ludovic Orban și fostul premier și actual candidat la prezidențiale Viorica Dăncilă:

(foto: Inquam Photos / Octav Ganea )

Alegeri prezidențiale 2019, turul 2. Prezența la vot la ora 8,40 este de 2,5%, ceea ce reprezintă peste 460.000 votanți.

Alegeri prezidențiale 2019, turul 2. Prezența a urcat la 1,57% la ora 8,10, ceea ce reprezintă 290 de mii de votanți.

Alegeri prezidențiale 2019, turul 2. La urne sunt aşteptaţi peste 18 milioane de români. În ţară, sunt organizate 18.748 de secţii de votare. Potrivit AEP, numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente este 18.217.411.

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. Iohannis, câștigătorul din primul tur. Dăncilă, pe locul al II-lea

Alegeri prezidențiale 2019, turul 2. Președintele în funcție, Klaus Iohannis, a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, cu aproape 38% din voturile românilor, în timp ce Viorica Dăncilă a trecut puțin de 22%, potrivit rezultatelor oficiale prezentate de Biroul Electoral Central.

Preşedintele Klaus Iohannis conduce în primul tur al alegerilor prezidenţiale cu 37,82%, urmat de candidatul PSD Viorica Dăncilă - 22,26%, adică 2.051.725 de voturi, şi de candidatul Alianţei USR PLUS Dan Barna - 15,02%.





Potrivit AEP, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar pot fi folosite doar de cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România.



În ţară, cetăţenii votează la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi au domiciliul ori reşedinţa, iar în cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială pot vota la orice secţie de votare din cadrul acesteia.



Pentru alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, din ţară, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, depusă cel mai târziu în preziua votării, însoţită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipă formată din cel puţin doi membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării - ştampilă cu menţiunea "VOTAT", buletine de vot şi timbre autocolante.



Ca şi în primul tur, operaţiunile privind numărarea voturilor, inclusiv a celor prin corespondenţă, sunt înregistrate video şi audio şi se desfăşoară în prezenţa tuturor membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a persoanelor acreditate.



Persoanele acreditate să asiste la efectuarea operaţiunilor electorale la primul tur de scrutin sunt de drept acreditate să asiste la efectuarea acestor operaţiuni şi la al doilea tur.



