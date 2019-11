Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. Câți români au votat în Diaspora? Află în timp REAL!

2019-11-22 10:29:03 Constantin Gadea

FOARTE IMPORTANT PENTRU ROMANIA. 1) Este foarte important, atat pentru Romania cat si pentru cetatenii ei, sa existe o buna intelegere intre GUVERN si PRESEDINTELE ales al tarii. Aceasta necesara colaborare poate fi asigurata numai daca il alegem pe Iohannis. Daca o alegem pe Dancila, razboiul romano-roman va continua. 2). Este foarte important, pentru tara si popor, sa ramanem in UE si liderii tarilor din spatial euroatlantic sa aiba incredere in conducatorii Romaniei. Stim bine insa, ca niciun lider occidental nu are incredere in Viorica Dancila; au insa o mare incredere in Iohannis. 3). Este mai mult decat necesar ca Presedintele, ca reprezentant al Romaniei, sa vorbeasca cursiv cel putin o limba de circulatie globala; Klaus vorbeste mai multe si Vioric niciuna. Din 1), 2) si 3) rezulta ca, cei care ne iubim neamul si tara, trebuie sa mergem cu totii, duminica 24 noiembrie, la vot si sa-l alegem pe IOHANNIS.