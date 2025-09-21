Totul, în contextul neînțelegerilor între Nicușor și Bolojan privind măsurile sărăciei. De altfel, Ghinea este de părere că acestea sunt ultimele alegeri câștigate de globaliști.

„Când s-a creat marea coaliție, ideea era că ni s-a dat niște timp să dregem situația, pentru ca valul suveranist să nu mai reprezinte o amenințare. Vi se pare că folosim bine timpul care ni s-a dat? Azi, la prăvălia de idei Comunitatea Liberală, ne întrebăm dacă Bolojan și Dan ne duc către AUR-istan. Vorbim despre oameni care au de ales intre un „consens” sub șantaj care ne duce în cap și decizii care rup ritmul. E clar, din tonul, meu ce prefer, dar zic să ascultați și argumentele”, a declarat useristul Cristian Ghinea.