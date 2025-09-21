Rezistul Cristian Ghinea, atacuri în rafală la Nicușor Dan și la Ilie Bolojan

Cristian Ghinea / Foto: Inquam Photos
Rezistul Cristian Ghinea lansează atacuri în rafală la adresa președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan. Deși sunt în aceeași tabără, Ghinea e revoltat că cei doi lideri nu fac altceva decât să îi facă pe români să voteze AUR la următoarele alegeri. 

Totul, în contextul neînțelegerilor între Nicușor și Bolojan privind măsurile sărăciei. De altfel, Ghinea este de părere că acestea sunt ultimele alegeri câștigate de globaliști.

„Când s-a creat marea coaliție, ideea era că ni s-a dat niște timp să dregem situația, pentru ca valul suveranist să nu mai reprezinte o amenințare. Vi se pare că folosim bine timpul care ni s-a dat? Azi, la prăvălia de idei Comunitatea Liberală, ne întrebăm dacă Bolojan și Dan ne duc către AUR-istan. Vorbim despre oameni care au de ales intre un „consens” sub șantaj care ne duce în cap și decizii care rup ritmul. E clar, din tonul, meu ce prefer, dar zic să ascultați și argumentele”, a declarat useristul Cristian Ghinea.