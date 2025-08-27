Manifestația are loc în fața Prefecturii Constanța și este organizată de federații precum Cartel Alfa și CNSRL Frăția, alături de alte structuri sindicale.

La acțiune participă angajați din sănătate, învățământ, dar și reprezentanți ai industriei, inclusiv de la Petromidia. Protestatarii acuză Guvernul că prin măsurile de austeritate afectează direct veniturile populației și destabilizează sectoare esențiale.

Sindicaliștii spun că mitingul de la Constanța face parte dintr-o serie de proteste care vor continua și în alte orașe din țară, până când Executivul va renunța la planurile de reducere a cheltuielilor pe spinarea angajaților.