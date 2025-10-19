Pensionarii spun că muncesc din greu pentru a-și câștiga pâinea, în timp ce politicienii îi privesc cu dispreț atunci când află că vin de la țară.

„Ne conduc țara niște analfabeți iar oamenii care au învățat carte au plecat din traiul ăsta. Ne înțelegem una cu alta, dă-mi tu trei lei să iau pâine. Ce am făcut, i-am ales pe ăștia... Eu, la ora actuală, cos costume naționale, nu am cui să le dau. Analfabeții ăștia stau și întreabă: „De unde ești, de la țară?” Păi de la țară mă, aici e pâinea”, spune cu năduf bătrâna.