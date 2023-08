Oamenii iesiti in strada sunt cei care trebuie sa indure, pana la urma, mirosul extrem de puternic venit din ceea ce a fost la un moment dat acest poligon de tragere. Vorbim de aproximativ 10.000 de cadavre de porci.

Deputatul Dumitru Coarna a povestit pentru Realitatea PLUS cum au ajuns oamenii sa il sesiseze si ce poate face pentru a-i ajuta.

"Oamenii m-au sesizat prin cabinetul parlamentar. Eu am doua cabinete deschise unul in municipiul Oltenita si unul in municipiul Calarasi. Ieri (sambata - n.r.) am avut audienta. Oamenii au venit in audienta si mi-au ridicat problema asta. Am venit aici, am verificat. Era poarta deschisa si am intrat in interior. Este poligonul de tragere unde eu am tras ani la rand, 20 si ceva de ani (....).

Am constatat clar: sunt 2 gropi. E un obicei. Am vorbit cu suprefectul de Calarasi, Eugen Ilie, care mi-a confirmat ca in august au ingropat aici 6290 de porci infectate cu PPA, iar in dreapta imediat mai este o groapa in care in urma cu 1-2 ani au mai fost ingropati inca peste 3000 de porci morti tot din acest contact cu virusul PPA.

Am verificat si am vorbit cu oamenii care lucreaza in interiorul sistemului. Mi-au confirmat ca au vazut o substanta alba in zona respectiva si mi-a atras atentia. Este soda caustica. Imaginati-va ca toata combinatia asta - porc mort, virus PPA, soda caustica merge in pamant, in apa potabila. Calarasul este alimentat din puturi de mare adancime, de unde apa este extrasa si adusa si dam apa la scoli si la gradinite si bem si acasa.

Nimeni nu raspunde. Eu am sesizat prin 112 dispeceratul central care m-a pus in legatura cu cei de la Calarasi. A venit un echipaj de politie - a constatat ca cele spuse de mine sunt reale. Din nou am sesizat 112 pentru ca pana la urma discutia si problema de fond este la DSP, la Ministerul Mediului, la Garda de Mediu si la DSV.

Oamenii astia spun ca ei au intocmit un proces verbal. In opinia lor este normal sa imprastii acesti virusi ca hartia suporta orice. La nici 100 m de gard este un cartier rezidential. Peste 10.000 de cadavre de porci ingropate la nici 70 de metri de acest cartier rezidential pe care Primaria le dezvolta", a spus Dumitru Coarna.