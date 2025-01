Prazul este nu doar leguma preferată a oltenilor, ci şi a Țării Galilor. Soldaților galezi li se ordona cândva să poarte praz pe armură ca semn al curajului, iar prazul a rămas simbolul Țării Galilor în care se prepară adesea şi supă-cremă de praz. Mâncarea galeză este concepută pentru a aduce căldură şi energie într-un climat rece.

Supa de praz este un preparat delicios, făcut, de obicei, din praz și cartofi. Adesea, bucătarii galezi adaugă brânză locală, pentru un plus de cremozitate şi o servesc cu pâine prăjită. Ai putea folosi şi ierburi aromatice tocate. Dacă adaugi puțin suc de lămâie în supă, o poți mânca și rece.

Prazul este bogat în nutrienți, ceea ce înseamnă că are un conținut scăzut de calorii, dar o cantitate mare de vitamine și minerale. O sută de grame de praz fiert are doar 31 de calorii, dar îţi aduce un plus de carotenoizi pe care corpul le transformă în vitamina A, importantă pentru vedere, dar şi pentru imunitate, reproducere.

Prazul este o sursă bună de vitamina K, necesară pentru coagularea sângelui și sănătatea inimii, vitamina C, care ajută la sănătatea imunitară, repararea țesuturilor, absorbția fierului și producerea de colagen. Mai mult, prazul conţine mangan, care reduce simptomele sindromului premenstrual și susţine sănătatea tiroidei.

Ingrediente necesare pentru două porţii

500 g cartofi

500 g praz

1 ceapă

50 g unt

850 ml supă clară de legume

140 ml smântână pentru gătit

sare

chilli

Cum să faci supă-cremă de praz

Cureți cartofii, ceapa și prazul și le mărunţeşti. Topești untul într-o cratiță și adaugi legumele. Le călești 10 minute, până încep să se înmoaie, apoi torni supa și condimentezi cu sare și chilli, după gust.

Lași să fiarbă până când furculița intră cu ușurință în cartofi, apoi pasezi toate legumele până când supa capătă o consistență cremoasă, spun gospodinele iscusite. Adaugi smântâna și mai lași supa să dea câteva clocote. O servești cu pâine prăjită.

