Prindere în flagrant

Luni, doi dintre suspecți, albanezul și unul dintre români, au fost opriți de anchetatori în apropierea Aeroportului Iași. În autoturismul folosit, inclusiv pentru activități de tip ride-sharing, au fost descoperite 14 doze de cocaină, pregătite pentru vânzare.

Ulterior, anchetatorii au efectuat cinci percheziții domiciliare și șapte controale auto. Rezultatul: aproape un kilogram de cocaină (circa 800 de grame descoperite în locuințe și mașini), șase cântare de mare precizie, precum și sume impresionante de bani – 158.200 de euro, 539.650 de lei, 1.200 de dolari și 590 de lire sterline.

În plus, polițiștii au ridicat două pistoale – unul de calibrul 9 mm și altul de 7,65 mm –, ambele încărcate și deținute ilegal, precum și alte 88 de cartușe de diferite calibre.

Lista bunurilor confiscate continuă cu 28 de pietre asemănătoare diamantelor, două ceasuri de lux, monede de colecție, obiecte metalice din aur și argint, dar și mai multe unități de stocare a datelor.

Cum acționa gruparea

Potrivit anchetei, cei trei ar fi desfășurat activități de trafic de cocaină în municipiul Iași încă din 2022. Drogurile ar fi fost aduse de cetățeanul albanez, considerat principalul furnizor, iar tranzacțiile se făceau doar cu persoane de încredere, în locații stabilite strict de către membrii grupării.

Procurorii DIICOT au dispus reținerea celor trei pentru 24 de ore, iar instanța urmează să decidă dacă aceștia vor fi plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.