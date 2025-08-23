Reguli noi pentru pasageri la trecerea prin filtrele de la Aeroportul Otopeni

Decizia de modernizare a fost luată de Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) și are ca scop alinierea la standardele europene, unde restricțiile de lichide se mențin până la instalarea completă a scanerelor avansate. Implementarea etapizată asigură continuitatea zborurilor și uniformitatea măsurilor între terminale.

Detalii tehnice și măsuri suplimentare

Până în primăvara anului 2026, toate scanerele de la Aeroportul Otopeni vor fi funcționale. CNAB a început livrarea și instalarea acestora, prima etapă vizând un terminal, urmând ca ulterior să fie modernizat și cel de-al doilea. Serviciul Român de Informații a precizat că permiterea transportului lichidelor peste 100 ml va fi aplicată simultan pe toate echipamentele, pentru a evita diferențele între pasageri.

În paralel, compania a modernizat și scanerele pentru verificarea corporală la toate punctele de control, ceea ce va accelera fluxul de trecere și va reduce aglomerația. Aeroporturile din Cluj-Napoca, Craiova, Timișoara și Sibiu folosesc deja astfel de tehnologii, urmând ca implementarea să fie extinsă la toate aeroporturile naționale.

Experiențe similare în Europa și modernizări la Aeroportul Otopeni

Scanerele de ultimă generație sunt deja utilizate în mai multe țări europene, printre care Austria, Danemarca, Estonia, Finlanda, Grecia, Letonia, Malta, Polonia, Cipru, Cehia, Spania și Suedia.

În același timp, Compania Națională Aeroporturi București a realizat, în urmă cu câteva luni, o modernizare importantă la Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, prin înlocuirea echipamentelor pentru controlul corporal al pasagerilor la toate punctele de securitate.