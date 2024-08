Noul regulament școar se aplică din anul școlar 2024-2025, care începe pentru profesori pentru 1 septembrie și pentru elevi – pe 9 septembrie, potrivit edupedu.ro.

Documentul vine cu mai multe noutăți, printre care și prevederile conform cărora dacă un elev deranjează o oră de curs, acesta poate fi dus într-o altă sală, unde va fi supravegheat de un alt profesor.

Pentru ora respectivă, elevul nu primește absență.

O altă sancțiune se referă la faptul că, din anul școlar 2024-2025, elevii vor putea fi sancționați cu retragerea temporară sau pe durata întregului an școlar a burselor, potrivit Edupedu.

De asemenea, în document este menționat că elevii nu au voie să folosească telefonele mobile sau alte dispozitive în timpul orelor, iar profesorii le pot confisca telefoanele până la finalul zilei de cursuri. Printre sancțiunile care pot fi aplicate elevilor, în funcție de gravitatea faptei, se numără:

a) observație individuală;

b) mustrare scrisă;

c) retragerea temporară sau pe durata întregului an școlar a burselor de care beneficiază elevul;

d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate de învățământ; e) suspendarea elevului pe o durată limitată de timp, conform legii.

În ce condiții poate fi scăzută nota la purtare Elevii vor primi câte o notă la purtare la finalul fiecărui modul (în total sunt cinci module).

La finalul anului, media celor 5 note la purtare va fi scăzută cu un punct pentru fiecare 20 de absențe nemotivate pe care elevul le are și, în final, va rezulta media anuală la purtare. „Pentru toți elevii din învățământul gimnazial și liceal, la fiecare 20 de absențe nemotivate pe an școlar din totalul orelor de studiu sau la 20% absențe nejustificate din numărul de ore pe an școlar la o disciplină de studiu/un modul de specialitate va fi scăzută media anuală la purtare cu câte un punct. Elevii care au media la purtare mai mică decât 8 în anul școlar anterior nu pot fi admiși în unitățile de învățământ cu profil militar, teologic și pedagogic”, se arată în noul Statut al Elevului.