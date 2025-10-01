„Regiunea Mării Negre este mai importantă pentru interesele naționale ale SUA decât se apreciază adesea”, a declarat Matthew Boyse, expert la Hudson Institute. El a subliniat că zona este un „câmp de luptă” în eforturile președintelui rus Vladimir Putin de a impune o nouă ordine internațională, potrivit Agerpres.

Boyse a avertizat că Rusia își folosește influența în țări precum Bulgaria și Moldova pentru a slăbi instituțiile democratice și a crea un „coridor de instabilitate” din Balcani până în centrul Europei. În acest context, România este văzută ca un aliat esențial: „România este cea mai activă în problemele de securitate din regiunea Mării Negre”, a spus el.

S. Frederick Starr, de la American Foreign Policy Council, a cerut o revizuire a strategiei americane pentru Marea Neagră, astfel încât să fie mai clară în identificarea amenințărilor și să implice mai activ Turcia. El a subliniat că, deși marina rusă a fost afectată, rămâne o forță dominantă în regiune.

Printre recomandările celor doi experți se numără:

Consolidarea capacităților navale ale României și Bulgariei

Sprijinirea Ucrainei și Moldovei

Crearea unei prezențe navale NATO rotative în Marea Neagră

Extinderea Dunării ca un coridor de transport strategic

„Demnitatea regiunii și securitatea NATO depind de o implicare fermă și coordonată”, a concluzionat Boyse, îndemnând Congresul SUA să aloce fonduri dedicate pentru această zonă.