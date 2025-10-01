Regiunea Mării Negre ar trebui să rămână un punct central al politicii externe a SUA, chiar dacă administrația se concentrează pe amenințarea reprezentată de China - EXPERȚI

Marea Neagră este câmpul de luptă al lui Putin pentru a contura o nouă ordine internatională (Foto: Fortele Navale Romane)
Marea Neagră este câmpul de luptă al lui Putin pentru a contura o nouă ordine internatională (Foto: Fortele Navale Romane)

Regiunea Mării Negre ar trebui să ocupe un loc central în politica externă a Statelor Unite, în ciuda atenției crescute acordate Chinei și provocărilor din emisfera vestică. Mesajul a fost transmis de doi experți în cadrul unei audieri organizate de Senatul american, dedicată viitorului strategiei Washingtonului în zona Mării Negre.

„Regiunea Mării Negre este mai importantă pentru interesele naționale ale SUA decât se apreciază adesea”, a declarat Matthew Boyse, expert la Hudson Institute. El a subliniat că zona este un „câmp de luptă” în eforturile președintelui rus Vladimir Putin de a impune o nouă ordine internațională, potrivit Agerpres.

Boyse a avertizat că Rusia își folosește influența în țări precum Bulgaria și Moldova pentru a slăbi instituțiile democratice și a crea un „coridor de instabilitate” din Balcani până în centrul Europei. În acest context, România este văzută ca un aliat esențial: „România este cea mai activă în problemele de securitate din regiunea Mării Negre”, a spus el.

S. Frederick Starr, de la American Foreign Policy Council, a cerut o revizuire a strategiei americane pentru Marea Neagră, astfel încât să fie mai clară în identificarea amenințărilor și să implice mai activ Turcia. El a subliniat că, deși marina rusă a fost afectată, rămâne o forță dominantă în regiune.

Printre recomandările celor doi experți se numără:

  • Consolidarea capacităților navale ale României și Bulgariei

  • Sprijinirea Ucrainei și Moldovei

  • Crearea unei prezențe navale NATO rotative în Marea Neagră

  • Extinderea Dunării ca un coridor de transport strategic

„Demnitatea regiunii și securitatea NATO depind de o implicare fermă și coordonată”, a concluzionat Boyse, îndemnând Congresul SUA să aloce fonduri dedicate pentru această zonă.