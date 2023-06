Vizită istorică în țara noastră! Regele Charles a fost primit la Palatul Cotroceni de Klaus Iohannis. Este pentru prima dată când un monarh britanic pune piciorul pe pământ românesc. Charles al III-lea vine în țara noastră de altfel de peste 20 de ani. Acesta are și mai multe case cumpărate în România.

Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Palatul Cotroceni, că vizita regelui Cgarles al III-lea în România este dovada că legăturile suveranului britanic cu țara noastră rămân la fel de strânse.

„Ne onorează faptul că prima vizită în străinătate de la încoronarea Majestății Voastre are loc în țara noastră. Pentru români reprezintă un mesaj extrem de important, că legăturile cu aceste locuri rămân la fel de strânse și după preluarea noilor responsabilități.

Vă transmit în numele românilor recunoștința noastră pentru implicarea autentică pentru protejarea unor valori care țin de identitatea națională: natura, peisajul rural din țara noastră dar și moștenirea culturală bogată”, a declarat Klaus Iohannis.

Regele Charles: Am simțit o legătură profundă cu România

„Eu cred că au trecut 25 de ani de la prima mea vizită remarcabilă. Am simțit o legătură profundă cu România. Întotdeauna m-am simțit acasă în România. Am întâlnit români din toate domeniile. Am fost impresionat de reprezentanții tinerei generații, în toate domeniile.

România și-a păstrat pădurile, peisajele rurale și modele de agricultură sustenabilă. În continuare aici sunt numeraose specii care au dispărut în Europa sau lume: cu atât mai prețioasă devine. Cu atât mai mult prețuiesc prietenii mei din România”, a spus Regele Charles.

El a spus în limba română: ”Ţară de Glorii, ţară de dor!”, fiind aplaudat de oficialii prezenţi la eveniment. Legăturile noastre de prietenie sunt mai puternice astăzi decât oricând de-a lungul istoriei şi abia aştept să îmi joc şi eu rolul în strângerea lor şi mai puternic, pe viitor, a mai spus Regele.

În cadrul ceremoniei de vineri au fost intonate cele două imnuri, al României și al Marii Britanii.