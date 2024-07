Accident feroviar, vineri seara, la Gara de Nord din Capitala. Din primele informatii, vorbim despre o coliziune intre locomotiva Regio Calatori si propriile vagoane la care trebuia sa se cupleze. Mai multe persoane care se aflau in picioare in momentul producerii impactului ar fi fost ranite. A fost activat Planul Rosu de interventie. Traficul feroviar in zona a fost oprit.