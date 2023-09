Șeful ANPC a precizat că şi-ar dori o mobilizare asemănătoare a angajaţilor în legătură cu modul în care sunt igienizate vagoanele şi condiţiile oferite consumatorilor.



"Mie mi-ar fi plăcut ca recepţiile făcute în legătură cu modul în care sunt igienizate vagoanele să conducă eventual la o mişcare de protest similară. Se pare că departamentul care pune pe genunchi viza cu vagoane curăţate în condiţiile în care acestea sunt într-o avansată stare de infecţie aşa cum am arătat în perioada trecută, ar trebui să dea foarte mult de gândit atât lucrătorilor, cât şi conducerii CFR pentru că acolo încă sunt semnate recepţii ce arată că vagoanele au fost igienizate, dar acestea, în cel mai fericit caz, pot fi denumite insalubre. Într-una dintre acţiuni la care am participat şi eu am identificat trei lucrători ai societăţii însărcinaţi să curețe cele câteva zeci de vagoane pe zi, aveau în dotare două găleţi şi trei mopuri şi două cârpe şi noi trebuia să credem că au curăţat într-o oră suprafaţa echivalentă cu 10-15 apartamente. Ştim că acest lucru este imposibil cu trei lucrători. Repet, mi-ar plăcea să văd aceeaşi mobilizare a lucrătorilor CFR, poate chiar a celor care semnează pe genunchi aceste recepţii, dându-şi seama de ceea ce lasă în circulaţie pentru semenii lor, pentru consumatori", a subliniat Horia Constantinescu.

Citește și: Circulaţia trenurilor, oprită timp de două ore, vineri dimineața - 266 de garnituri, afectate

"CFR-iştii sunt într-o grevă de avertisment de două ore, între 07,00 şi 09,00, greva a început conform planului. În Buzău sunt oprite trei trenuri, un rapid Bucureşti - Galaţi, un rapid Galaţi - Bucureşti şi un rapid care vine de la Bacău pentru Bucureşti Nord. Va mai fi un tren care vine de la Mărăşeşti şi se va opri în Buzău. Decizia de a declanşa greva de avertisment a fost luată pentru neîncheierea contractului colectiv de muncă. Contractul nu s-a aprobat din pricina neadoptării bugetului de venituri şi cheltuieli la companiile feroviare nici până la data de 15 septembrie, mai este puţin şi se încheie anul şi noi nu avem buget. După 5 zile, conform legii, putem declanşa greva propriu-zisă. După ora 09,00, circulaţia se va desfăşura normal", a declarat liderul de sindicat al CFR Buzău, Aurelian Manu.

Citește și: Sorin Grindeanu, mesaj în batjocură față de românii care merg cu trenul și vor fi afectați de greva de vineri, 15 septembrie



O parte dintre călători au spus că nu ştiau despre protest şi nici nu au fost informaţi de angajaţii din gară.



"Am întrebat la casa de bilete, nu ştiau, mi-a spus să întreb impiegaţii. Nu ştiam de grevă, am luat ieri bilet de aici, merg la Braşov. Am luat ieri la ora 09,00 dimineaţă bilet şi nu mi-au spus nimic. Nu se poate aşa, cerem, cerem, dar să şi dăm muncă", a precizat un călător.



Potrivit conducerii ANPC, călătorii au posibilitatea de a solicita banii înapoi pe bilete.



"Recomandările ANPC ar fi să solicite operatorului economic, în cazul de faţă CFR, rambursarea tichetelor pentru a-şi putea redirecţiona banii pentru achiziţionarea unor alte variante de transport. Din păcate, astfel de situaţii intră în categoria celor neprevăzute. Este dreptul consfinţit de a se organiza astfel de proteste",