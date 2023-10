Mama lui Dorian Popa, Lumința, a sărit în apărarea fiului după ce acesta a fost prins drogat la volan.

„Viața merge mai departe, iar Dorian o să știe să-și repare imaginea, eu sunt doar mamișor (...) Nu se va băga într-o gaură de șarpe”, a declarat mama artistului pentru presă.



Iubita artistului a mărturisit că este șocantă și că a aflat știrea din presă. Ea susține că nu știa nimic și că a vorbit cu Dorian Popa, însă acesta nu i-a spus ce s-a întâmplat.



"Nu pot să cred așa ceva, nu știu nimic, doamne! Doamne ferește! Noi chiar am vorbit dimineață, nu am știut nimic", a declarat aceasta după incident.



Dorian Popa a fost oprit de poliție în localitatea Domnești de la marginea Capitalei. Influencerul conducea un Lamborghini de peste 300.000 de euro și era îmbrăcat doar în chiloți. În urma testării cu aparatul Drugtest, artistul a ieșit pozitiv la canabis, motiv pentru care a fost condus la sediul INML, în vederea prelevării probelor biologice. Cântărețul a rămas fără permis, iar un dosar penal a fost deschis pe numele său.



Dorian Popa este unul dintre cei mai de succes artiști și vloggeri de la noi. Este urmărit de milioane de oameni, printre care mulți copii. Vedeta are numai autovehicule de lux, iar colecția sa de mașini a costat peste jumătate de milion de euro.