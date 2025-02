Ea a arătat că, dacă Georgescu a încălcat legea și există dovezi foarte clare în acest sens, atunci acesta trebuie să răspundă în fața legii, adăugând, însă, și că 'democrația înseamnă ca oamenii să fie lăsați să candideze și poporul să decidă'.



'Greșeala autorităților ar fi doar dacă l-au dus la audieri și l-au reținut fără să aibă probe, dar nu cred că procurorii nu au probe. Eu nu vă răspund în calitate de procuror, pentru că nu sunt procuror. Sunt președintele USR și, de asemenea, am intrat în turul doi la alegerile prezidențiale de anul trecut, așa cum a făcut și domnul Georgescu. Ce pot să vă spun, însă, despre mine este că eu am respectat la virgulă legea, cheltuielile au fost transparente și toată lumea știe cât am cheltuit în campania electorală și toată lumea știe că domnul Georgescu nu a avut o campanie corectă, pentru că a anunțat că a cheltuit zero lei în campania electorală. Nu suntem copii. Știm cu toții că nu se poate așa ceva, să faci o campanie electorală cu zero lei. Eu cred că procurii își fac treaba. Eu am în continuare încredere în justiția din România', a afirmat Lasconi, la Parlament, întrebată dacă demersul autorităților în cazul lui Călin Georgescu ar fi o greșeală sau va clarifica situația privind anularea alegerilor.

Întrebată în legătură cu acuzațiile care i-ar fi aduse lui Călin Georgescu și dacă ar trebui să i se interzică de CCR candidatura la Președinție, Lasconi a spus: 'Nu sunt judecător și nu pot să-mi dau cu părerea din punct de vedere al unui judecător'.



'Pot să vă spun, în calitate de candidat la prezidențiale, având în vedere faptul că Curtea Constituțională a decis să o scoată din cursa pentru prezidențiale pe Diana Șoșoacă, de care mă delimitez total, dar am fost singurul politician care a atras atenția că acesta a fost abuz, a fost primul abuz al Curții Constituționale, dacă acest lucru nu se va întâmpla cu domnul Georgescu, asta înseamnă că nu sunt consecvenți. Pe de altă parte, și-au săpat singuri groapa, cum se spune la noi la români, pentru că, dacă îl vor invalida, vor da foc la un butoi cu pulbere, pentru că vedeți că doar ce a fost dus la audieri și deja s-au strâns oameni acolo să protesteze', a mai spus Lasconi, citată de Agerpres.



Lidera USR a adăugat că se așteaptă la 'înțelepciunea românilor' și la calm.



'Mă aștept ca în aceste momente să fim calmi și raționali, mai ales că vedem ce se întâmplă în toată lumea, adică eu am încredere în inteligența românilor și am încredere că vom fi raționali', a subliniat Lasconi.



Ea a mai precizat că ar trebui ca instituțiile statului să-și facă treaba: procurori, judecătorii Curții Constituționale.



'Dacă Georgescu a încălcat legea și există dovezi foarte clare în acest sens, atunci trebuie să răspundă în fața legii, pentru că nimeni nu este mai presus de lege. Dacă e să mă întrebați omenește: eu cred că democrația înseamnă ca oamenii să fie lăsați să candideze și poporul să decidă', a mai spus Lasconi.

