„Se practică șantajul, mai ales în justiție. Este o cultură adevărată de loverboys care date-uiesc (au relații intime) judecătoare în România și pe care le șantajează cu filme. Eu am avut această epifanie și acum după mai multe discuții și întâmplări îmi dau seama că este un fenomen generalizat de judecătoare în România de judecătoare care se dateuiesc cu judecători și aceste judecătoare să fie șantajate și diverși băieți deștepți ajung să controleze deciziile unui judecător. Am pățit pe pielea noastră în cazul Colterm”, a spus Lațcău, referindu-se la un dosar controversat din Timișoara.

Răspunsul ferm al Curții de Apel Timișoara

Curtea de Apel Timișoara a reacționat, transmițând un comunicat în care respinge categoric afirmațiile viceprimarului. Instituția susține că aceste declarații nu doar că depășesc limitele libertății de exprimare, dar pot pune presiune asupra magistraților și pot submina încrederea publicului în sistemul de justiție.

”Curtea de Apel Timişoara respinge categoric aceste afirmaţii nefondate, care depăşesc limitele libertăţii de exprimare şi sunt de natură să exercite presiune asupra instanţelor, să afecteze independenţa magistraţilor şi să submineze încrederea publicului în justiţie. Afirmaţiile cu caracter general la adresa magistraţilor, care fac trimiteri la viaţa privată, fără legătură cu activitatea de judecată, la starea civilă sau, în special, la statutul social al femeii judecător, sugerând în mod nejustificat că acesta ar fi inferior, au un caracter profund ofensator, discriminatoriu şi lipsit de orice temei. Astfel de referiri aduc atingere demnităţii umane, egalităţii de gen şi prestigiului profesiei de magistrat”, a transmis Curtea.

Curtea subliniază respectarea legii în activitatea judecătorilor

Magistrații timișoreni au precizat că activitatea lor se desfășoară exclusiv în baza legii și a probelor administrate în fiecare cauză, fără influențe externe sau criterii de natură personală.

”Curtea subliniază că judecătorii, femei şi bărbaţi deopotrivă, îşi exercită funcţia exclusiv în baza legii şi a probelor administrate, iar aprecierea activităţii lor profesionale nu poate fi condiţionată sau evaluată prin prisma unor criterii strict personale şi private, fără legătură cu exercitarea actului de justiţie. Totodată, declaraţiile publice prin care se aduc acuzaţii nedovedite la adresa judecătorilor, în legătură cu cauze aflate în curs de soluţionare, reprezintă o ingerinţă inadmisibilă în actul de justiţie şi contravin principiilor constituţionale privind separarea puterilor în stat”, a arătat Curtea de Apel Timişoara.

Instituția a reamintit că eventualele suspiciuni privind conduita unui magistrat pot fi analizate doar de către organismele abilitate, precum Inspecția Judiciară sau organele judiciare competente, nu prin acuzații lansate în spațiul public.

Reacția dură a judecătoarei Adriana Stoicescu

Afirmațiile lui Lațcău au provocat reacții inclusiv din interiorul sistemului judiciar. Judecătoarea Adriana Stoicescu, fost președinte al Tribunalului Timiș, a criticat vehement comentariile viceprimarului și a anunțat că va sesiza Consiliul Superior al Magistraturii.

”Aceste afirmaţii dovedesc nivelul de imbecilizare a societăţii «noi». Personal voi sesiza Consiliul Superior al Magistraturii. Nu se mai poate!”, a scris judecătoarea pe pagina sa de Facebook.

