Proiectul prevede desființarea a patru funcții publice de conducere, dintre care două ocupate în prezent, și a 39 de funcții de execuție, dintre care 30 sunt în prezent ocupate. Totodată, unele posturi vacante au fost transformate prin scăderea gradului profesional, scrie tion.

În privința funcțiilor de conducere, reducerea de la 43 la 41 a însemnat, de fapt, desființarea a trei posturi de șef de serviciu și crearea unui nou post de director executiv, ceea ce a dus la creșterea numărului de posturi de acest nivel de la 7 la 8.

Pe partea de execuție, cea mai mare reducere de personal vizează consilierii superiori, unde este prevăzută o scădere cu 27 de posturi, de la 270 la 243.

De asemenea, vor mai dispărea din organigramă 6 posturi de consilier principal și 3 de consilier asistent, însă, în contrapartidă, sunt înființate 19 posturi de consilier debutant.

Angajații au fost și notificați de această decizie, iar acolo unde este cazul vor fi organizate concursuri. Mai precis, acolo unde rămân mai puține posturi decât angajați cu pregătirea necesară și unde mai mulți angajați altfel demiși aleg să ocupe un post eligibil.