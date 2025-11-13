Potrivit unor surse politice, Cătălin Drulă refuză să se retragă din cursa electorală la solicitarea lui Ciprian Ciucu, invocând sprijinul direct al președintelui Nicușor Dan, pe care, spun useriștii, „ei l-au făcut președinte”. Această susținere este percepută ca principalul motiv al hotărârii lui Drulă de a rămâne în competiție.

De cealaltă parte, Ciprian Ciucu nu se retrage deoarece beneficiază de sprijinul puternic al lui Ilie Bolojan, care își dorește un candidat propriu în confruntarea politică cu Nicușor Dan.

Paradoxal, fiecare dintre cei doi candidați i-a sugerat celuilalt că ar fi în interesul luptei pentru fotoliul de primar să se retragă, pentru a canaliza voturile electoratului liberal și USR într-o singură direcție.