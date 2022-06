Guvernul german intenţionează să întărească forţele de artilerie ale Ucrainei trimiţând mai multe obuziere Howitzer pentru a fi utilizate în lupta împotriva Rusiei, informează agenția de presă germană DPA, citând surse din cadrul Ministerului Apărării.

Germania este hotărâtă să satisfacă necesarul Ucrainei de încă şase obuziere Panzerhaubitze, dacă partenerii ei contribuie la rândul lor, mai susţin sursele citate, ceea ce ar însemna că Berlinul ar furniza încă două sau trei sisteme suplimentare.

Berlinul este în discuţii cu Ţările de Jos şi alţi parteneri europeni pentru a ajuta la realizarea acestui plan, potrivit DPA, relatează Agerpres.

Ucraina a primit până acum şapte obuziere Panzerhaubitze 2000 autopropulsate de la Germania, plus încă cinci de la Ţările de Jos.

Kievul susţine că ar avea nevoie de un total de 18 obuziere Panzerhaubitze pentru a echipa un batalion de artilerie complet.

Ziua de vineri marchează exact patru luni de zile de la începutul atacului Rusiei asupra Ucrainei, iar Kievul a fost nevoit să cedeze Severodoneţkul, ultimul punct de rezistenţă majoră al armatei ucrainene din regiunea Lugansk.

Pierderea acestui teritoriu îl aduce pe preşedintele rus Vladimir Putin mai aproape de a controla întreaga regiune Donbas din estul Ucrainei, unul dintre scopurile sale declarate odată ce a devenit clar că invazia bate pasul pe loc după primele săptămâni de campanie, notează DPA.

Primele obuziere autopropulsate germane Panzerhaubitze 2000 au ajuns marți, 21 iunie, la Kiev, după săptămâni de negocieri între Ucraina și aliații săi occidentali pentru a primi „arme puternice”.

Anunțul a fost făcut atunci de ministrul ucrainean al apărării - Oleksii Reznikov.

„Panzerhaubitze 2000 fac în sfârșit parte din arsenalul de obuziere de 155 mm al artileriei ucrainene”, a anunțat Reznikov, adăugând că „apreciază eforturile” Berlinului de a ajuta militar Kievul.

„Artileriștii noștri vor încălzi câmpul de luptă”, a mai transmis Reznikov.

The supply of PzH 2000 is an example of international cooperation in support of Ukraine. I highly appreciate the efforts of my colleague, 🇩🇪 #DefMin Christine Lambrecht, and I would like to thank the Netherlands and 🇳🇱 #DefMin @KajsaOllongren. https://t.co/fSpYOAl159