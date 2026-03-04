Război Iran. O scurtă istorie a conflictelor dintre arabi și israelieni de-a lungul timpului

Orientul Mijlociu, adesea supranumit „butoiul cu pulbere al lumii”, reprezintă un mozaic complex de ambiții imperiale, fervoare religioasă și mize energetice colosale. De la prăbușirea Imperiului Otoman și până la undele de șoc ale conflictelor din 2026, regiunea a fost scena unei transformări continue, unde granițele trasate cu rigla pe hartă s-au ciocnit constant cu realitățile etnice și confesionale din teren.

Moștenirea colonială și nașterea statului Israel

Secolul XX a început sub semnul Acordului Sykes-Picot din 1916, prin care Franța și Marea Britanie au împărțit rămășițele otomane în sfere de influență. Această „geometrie arbitrară” a pus bazele tensiunilor moderne, forțând populații cu identități distincte să conviețuiască în state artificiale precum Irakul sau Siria.

Punctul de cotitură a venit însă în 1948, odată cu proclamarea Statului Israel. Războiul arabo-israelian care a urmat a declanșat o serie de conflicte ciclice (1956, 1967, 1973) care au redefinit securitatea regională. Războiul de Șase Zile din 1967 rămâne, probabil, cel mai influent moment geostrategic, prin care Israelul a preluat controlul asupra Cisiordaniei, Fâșiei Gaza și Înălțimilor Golan, fixând coordonatele disputei palestiniene pentru deceniile ce au urmat.

Războiul Rece și Revoluția Islamică din 1979

În a doua jumătate a secolului XX, Orientul Mijlociu a devenit un teren de șah pentru marile puteri. În timp ce SUA și URSS își disputau influența prin intermediari, anul 1979 a adus un eveniment care a schimbat radical paradigma: Revoluția Islamică din Iran.

Căderea Șahului și instaurarea teocrației conduse de Ayatollahul Khomeini au transformat Iranul dintr-un aliat strategic al Occidentului într-un adversar ideologic. Acest moment a declanșat „Războiul Rece” regional între Iranul șiit și Arabia Saudită sunnită, o competiție pentru hegemonie care alimentează și astăzi conflictele din Yemen, Liban și Siria.

Secolul XXI: De la „War on Terror” la Primăvara Arabă

Atentatele de la 11 septembrie 2001 au readus armata SUA masiv în regiune. Invazia Irakului din 2003, justificată prin eliminarea armelor de distrugere în masă care nu au fost găsite niciodată, a dărâmat echilibrul fragil dintre sunniți și șiți, creând un vid de putere în care au proliferat grupări extremiste precum Al-Qaeda și, ulterior, ISIS.

În 2011, „Primăvara Arabă” a promis o democratizare a regiunii, dar s-a transformat rapid într-o iarnă a conflictelor civile. Siria a devenit teatrul celui mai sângeros război al secolului, implicând actori globali (Rusia, SUA) și regionali (Turcia, Iran), în timp ce Libia și Yemenul s-au prăbușit în haos.

Noua eră a conflictului: Teheranul în vizor (2024-2026)

Intrând în a doua jumătate a anilor 2020, atenția lumii s-a mutat decisiv asupra programului nuclear iranian și a influenței „Axei Rezistenței” (Hezbollah, Hamas, rebelii Houthi). Tensiunile acumulate au culminat cu operațiunile militare de anvergură din 2026, unde tehnologia de ultimă oră — rachetele hipersonice, dronele autonome și sistemele de apărare laser — a înlocuit tacticile convenționale de uzură.

Bugetele militare record ale SUA și Israelului, dublate de o postură agresivă a administrației Trump, au marcat trecerea de la „războaiele asimetrice” împotriva terorismului la o confruntare directă între state suverane. Costurile uriașe ale acestor intervenții, de ordinul sutelor de milioane de dolari pe zi, reflectă miza existențială a controlului asupra fluxurilor de energie și a rutelor comerciale maritime prin strâmtorile Hormuz și Bab el-Mandeb.

Istoria acestor două secole demonstrează că, în Orientul Mijlociu, pacea nu este absența conflictului, ci doar un interval de reînarmare între două viziuni ireconciliabile asupra ordinii regionale.