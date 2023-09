UPDATE 8:00 - Oficial european: UE se luptă cu o dublă criză, dar poate evita recesiunea

Noi atacuri cu drone ale Rusiei la sud de Odesa, districtul Izmail cu drone de atac timp de aproape două ore în primele ore ale zilei de 4 septembrie, a informat guvernatorul Oleh Kiper pe Telegram, potrivit Kyiv Independent. Guvernatorul a cerut locuitorilor să se adăpostească și să rămână în casă.2 oameni au fost internați în spital după ce au fost rănite în atacul rusesc cu drone de peste noapte asupra regiunii Odesa, pe 3 septembrie.

Europa se confruntă cu impactul unei „duble crize”, dar regiunea poate evita o recesiune, a declarat Paolo Gentiloni, comisarul european pentru afaceri economice, pentru CNBC.

„Cred că ne confruntăm cu impactul unei duble crize”, a spus Gentiloni, referindu-se la impactul geopolitic al invaziei Rusiei în Ucraina şi a loviturii economice ulterioare asupra continentului european.

„Din punct de vedere geopolitic, [criza] a afectat, desigur, SUA şi întreaga lume, dar din punct de vedere economic, a afectat serios Europa şi în special Germania”, a spus el.

Invadarea Ucrainei de către Rusia, în februarie anul trecut, a stârnit temeri serioase în Europa că regiunea va intra într-o încetinire economică semnificativă.

UPDATE 6:00 - Rusia anunţă doborârea unor drone ucrainene în apropiere de Crimeea şi în regiunea Kursk

Rusia a anunţat că a doborât luni o dronă ucraineană în largul Peninsulei Crimeea, precum şi o a doua în regiunea Kursk, la graniţa cu Ucraina, transmite AFP.



Luni, în jurul orei 01:00 (duminică în jurul orei 22:00 GMT),"vehicule aeriene fără pilot ucrainene au fost distruse în aer deasupra Mării Negre, în apropierea Peninsulei Crimeea şi deasupra teritoriului regiunii Kursk de către sistemele de apărare aeriană în funcţiune", a comunicat Ministerul rus al Apărării pe Telegram.



Atacurile cu drone împotriva teritoriului rus şi a Peninsulei Crimeea, anexată de Moscova în 2014, s-au înmulţit în ultimele săptămâni.

UPDATE 5:15 - Zelenski anunță că îl va demite pe Reznikov din funcția de ministru al Apărării

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, duminică seară, că va cere parlamentului săptămâna aceasta să-l demită pe ministrul Apărării Oleksii Reznikov și să-l înlocuiască cu Rustem Umerov, președintele Fondului de proprietate de stat al Ucrainei, relatează Reuters.

Zelenskyy announced the resignation of Ukrainian Defense Minister Oleksii Reznikov



According to the Ukrainian president, "the ministry needs new approaches and other formats of interaction with both the military and society".



Zelenskyy suggested Rustem Umerov, the head of the… pic.twitter.com/TmV2zJsNOK