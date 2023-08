UPDATE 7:00 - Cel puţin 8 morţi şi 31 de răniţi după ce rachete ruseşti au lovit blocuri de locuinţe din Pokrovsk

Cel puţin 8 persoane au fost ucise şi 31 au fost rănite, inclusiv salvatori, după ce rachete ruseşti au lovit clădiri rezidenţiale din Pokrovsk, un oraş din regiunea estică Doneţk, a anunţat luni ministrul ucrainean de interne Ihor Klimenko, citat de Reuters şi CNN.

"În timpul bombardamentelor repetate, adjunctul şefului Direcţiei principale a Serviciului de Stat pentru Situaţii de Urgenţă din regiunea Doneţk a fost ucis", a declarat Klimenko. "Alţi 4 salvatori, 8 poliţişti şi 3 civili au fost răniţi. Eroii noştri au fost primii care au ajuns la locul bombardamentelor pentru a ajuta oamenii", a spus Klimenko.

Photos of the rescue operation and debris removal in #Pokrovsk are published by the State Service for Emergency Situations.



According to the latest data, 31 people were injured in Pokrovsk, including 19 police officers, 5 emergency workers and 1 child. pic.twitter.com/HxBXhp3jQL