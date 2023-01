UPDATE 08:00 Ruşii se ascund de o eventuală nouă mobilizare

UPDATE 07:00 Lula propune un grup de ţări care să medieze pacea

Preşedintele Braziliei, Luiz Ina'cio Lula da Silva, la întâlnirea sa cu cancelarul german, Olaf Scholz, a propus crearea unui grup de ţări care ar putea media un acord de pace între Rusia şi Ucraina. „I-am spus cancelarului că, aşa cum a fost creat G20 pentru a depăşi criza economică din 2008, vrem să creăm un grup de ţări care să poată discuta sfârşitul unui conflict dintre Rusia şi Ucraina. Nimeni nu este interesat de acest conflict”, a declarat liderul brazilian, care a recunoscut eforturile depuse de Germania şi alte ţări pentru a evita războiul, dar că situaţia a ajuns într-un asemenea punct încât până şi cei doi rivali sunt îngrijoraţi şi nu văd posibilitatea unui acord de pace.

UPDATE 06:00 Johnson: Putin a deschis calea Kievului în NATO

„Ei bine, am încercat ambiguitatea creativă şi am văzut unde ne duce. Timp de zeci de ani am folosit un dublu limbaj diplomatic asupra NATO şi Ucrainei şi s-a încheiat cu un dezastru total”, susţine Boris Johnson într-un editorial din Washington Post în care explică de ce, acum, „ucrainenii ar trebui să li se dea totul, de ce au nevoie pentru a termina acest război, cât mai repede posibil, şi ar trebui să începem procesul de admitere a Ucrainei în NATO şi să-l începem acum”.

„Am petrecut ani de zile spunându-le ucrainenilor că avem o politică de „uşi deschise” în NATO şi că au dreptul de a „alege propriul destin” şi că Rusia nu ar trebui să poată exercita un drept de veto. Şi în tot acest timp i-am semnalat în mod deschis Moscovei că Ucraina nu se va alătura niciodată alianţei, deoarece atât de mulţi membri NATO o vor refuza pur şi simplu... Preşedintele rus Vladimir Putin a distrus nenumărate vieţi, case, speranţe şi vise. El a distrus, de asemenea, cel mai mic motiv de a simpatiza cu el sau de a-şi răsfăţa paranoia.”

Dacă înainte de 2014 ucrainenii erau împărţiţi cu privire la apartenenţa la NATO, „uitaţi-vă acum la cifre. Sprijinul pentru aderarea la NATO în Ucraina este acum stratosferic: 83%, potrivit unui sondaj recent. Şi «uite ce s-a întâmplat când am făcut totul pentru a nu-l provoca pe Putin. L-am îndulcit la summitul NATO de la Bucureşti din 2008. Ucrainenii doreau un Plan de acţiune pentru aderarea la NATO (MAP). Au primit câteva cuvinte calde despre apartenenţa la NATO.

Putin a participat la acel summit şi s-a declarat mulţumit de rezultat. „Ce a făcut în continuare? În 2014, a invadat Donbasul şi Crimeea, cu combinaţia sa caracteristică de minciuni flagrante şi brutalitate. În loc să-l pedepsim în mod adecvat, am răspuns cu o politică laşă de linişte.

Departe de a-i ajuta pe ucraineni să-l alunge din ţara lor, am instituit tragicomicul „Format Normandia”, prin care Rusia şi Ucraina erau tratate ca şi cum ar fi la fel de vinovate, când Rusia era clar agresorul şi Ucraina victima... Dacă am fi fost suficient de curajoşi şi de consecvenţi pentru a aduce Ucraina în NATO – dacă ne-am fi gândit cu adevărat la ceea ce am spus – atunci această catastrofă totală ar fi fost evitată”.