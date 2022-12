UPDATE 8:00 - Rusia a bombardat Hersonul cu artilerie în noaptea de miercuri spre joi, relatează 5 Kanal.

O clădire de locuințe și trei mașini din apropiere au luat foc.

#Russia shelled #Kherson with artillery at night, reports 5 Kanal.



A residential building and three cars nearby caught fire. pic.twitter.com/mjjeuSVr2H — NEXTA (@nexta_tv) December 1, 2022

UPDATE 7:00 - Consecințele bombardamentului nocturn al regiunii Sumi de către ocupanții ruși.

Fotografiile au fost publicate de șeful adjunct al Biroului președintelui Kirilo Timoșenko.

Consequences of the night shelling of the #Sumy region by the #Russian occupiers.



The photos were published by the deputy head of the Office of the President Kyrylo Tymoshenko. pic.twitter.com/f8zVdxbFnf — NEXTA (@nexta_tv) November 30, 2022

UPDATE 7:35 - Statele Unite au semnat un contract pentru producerea a șase sisteme de apărare aeriană NASAMS pentru Ucraina, pentru 1,2 miliarde de dolari.

Data estimată de finalizare este 28 noiembrie 2025.

UPDATE 6:00 - Serviciul ucrainean Radio Liberty a publicat fotografii aeriene ale zonei fortificate rusești și ale fortificațiilor sale din apropierea satului Vladimirovka, aflat la 10 kilometri de orașul Bahmut (situat în estul țării), acolo unde au loc zilele acestea unele dintre cele mai sângeroase lupte de pe frontul din Ucraina.