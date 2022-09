UPDATE 9:00 Au fost deschide secțiile de votare pentru referendumurile din Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie, teritoriile separatiste care acoperă aproximativ 15% din teritoriul ucrainean. Votul prin care populația prorusă ar urma să se pronunțe în favoarea alipirii cu "țara-mamă" va dura până marți.

The #DPR officially launched the referendum to join #Russia. pic.twitter.com/6Y7LHl5ARY