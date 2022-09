UPDATE 9:00 - Armata Ucrainei: Forțele ruse continuă să sufere pierderi semnificative în sudul Ucrainei.

Comandamentul Operațional „Sud” a raportat că au ucis 102 de militari ruși și au distrus șase tancuri, un obuzier de tip Msta-B, un lansator de rachete multiplă Grad, un mortar mobil de 120 mm, opt vehicule blindate și cinci depozite de muniții pe 1 septembrie.

Armata ucraineană a mai raportat, de asemenea, că a lovit un post de control al dronelor și o zonă de traversare cu feribotul în sud.

UPDATE 8:45 - Institutul pentru Studiul Războiului (ISW): Ucraina continuă contraofensiva în Herson.

Potrivit ISW, Ucraina continuă să vizeze logistica rusă și pozițiile cheie pentru a-și susține contraofensiva din zonă.

ISW mai raportează că, deși președintele Vladimir Putin a ordonat trupelor sale să ocupe întreaga regiune Donețk până pe 15 septembrie, acesta rămâne un obiectiv nerealist.

UPDATE 8:15 - Ministerul rus al Apărării susține că armata sa a distrus 44 de sisteme de lansatoare multiple de rachete HIMARS.

UPDATE 8:00 - Președintele Volodimir Zelenski a anulat decretele privind participarea delegației țării sale la Grupul de Contact privind Donbasul.

Grupul de contact trilateral pentru a rezolva situația din estul Ucrainei a fost format în anul 2014. Participanții săi s-au întâlnit ultima dată la începutul lunii februarie 2022, respectiv cu puțin timp înainte de debutul invaziei ruse în Ucraina, pe 24 februarie.

UPDATE 7:00 - Mai multe explozii au putut fi auzite în Melitopolul ocupat de ruși.

Explosions can be heard in occupied #Melitopol. pic.twitter.com/i0AD4pcDsm