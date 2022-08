UPDATE 00:30 - Uciderea prizonierilor de război ucraineni din închisoarea Olenivka din teritoriul ocupat de ruși va fi investigată de ONU. Anunțul a fost făcut de secretarul general Antonio Guterres. Pe 28 iulie, 50 de prizonieri ucraineni au fost uciși în lagărul rusesc de prizonieri de război și alți peste 70 răniți după un atac. Procurorul general al Ucrainei, Andrii Kostin, a declarat deja că este posibil ca în atac să fi fost folosite arme termobarice, și nu cu rachete HIMARS. Rușii au mai folosit arme termobarice de când au invadat Ucraina.

UPDATE 23:50 - 10.350.489 de persoane au părăsit Ucraina după ]nceperea invaziei ruse pe 24 februarie, potrivit datelor Oficiului Înaltului Comisar al #ONU pentru Refugiați. În același timp, 4.272.233 de persoane au intrat în Ucraina în aceeași perioadă.

UPDATE 22:30 - Ucraina a anunțat că își retrage trupele de menținere a păcii din Kosovo. Forțele armate ucrainene au precizat că este vorba de 40 de militari din Ucraina care participă la misiunea de menținere a păcii.

UPDATE 22:00 - Mininstrul ucrainean de externe - Dmytro Kuleba a anunțat că Ucraina ar rupe relațiile diplomatice cu Belarus dacă trupele belaruse le-ar invada țara. Conturile de pe rețelele sociale ale consilierului președintelui Zelenski - Alexey Arestovych au fost declarate „extremiste”, potrivit Nexta.

In #Belarus , social networks of the Advisor to the President of #Ukraine Alexey Arestovych were recognized as "extremist". pic.twitter.com/plK0cXLFcl

UPDATE 20:00 - Un incendiu puternic a izbucnit la un depozit de lângă capitala Rusiei - Moscova. Depozitul aparține principalului retailer online din Rusia, Ozon, iar suprafața afectată este de 50.000 de metri pătraţi.

Fumul degajat este uriaș. Potrivit unui prim bilanț, o persoană a murit, 13 au fost rănite, iar două sunt încă date dispărute.

UPDATE 19:00 - Rusia a anunțat că este „imposibil” să preia turbina destinată gazoductului Nord Stream 1, din cauza sancțiunilor impuse de Occident. Gazprom a transmis că „regimul sancţiunilor în Canada, în UE şi în Regatul Unit, precum şi incoerenţele situaţiei actuale asupra obligaţiilor contractuale ale Siemens fac imposibilă livrarea”. Cancelarul Scholz a vizitat o uzină Siemens unde turbina pentru gazoductul Nord Stream 1 era încă blocată și a declarat că turbina funcționează și s-a și fotografiat lângă ea. Scholz a declarat că justificările Rusiei sunt motivate politic.

UPDATE 18:00 - Ucraina respinge anunțul Rusiei privind soluția pașnică după negocieri.

„Cu o mână, Rusia ridică gradul terorii prin noi crime barbare, cu o alta te invită la capitulare. Schroeder este un cunoscut mesager al imperiului şi o voce la curtea regală (a lui Vladimir Putin). Dacă Moscova vrea dialog, mingea e în terenul său”, a anunțat consilierul şefului administraţiei prezidenţiale de la Kiev, Mihailo Podoliak, care s-a aflat în delegația ucraineană ce a participat la negocierile cu partea rusă.

Moscow is raising the terror level with one hand, and inviting to surrender with the other. Shredder — a well-known herald of the Empire and a voice at the ru-tsar\"s court. If Moscow wants dialogue, it is up to them. First, a cease-fire and troops withdrawal, then – constructive. pic.twitter.com/uo8SphEJlv