UPDATE 20:05- Cancelarul Merz se va consulta cu Trump și Zelenski cu privire la Ucraina

Cancelarul german Friedrich Merz plănuiește să se consulte miercuri cu președintele american Donald Trump, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu lideri europeni cu privire la războiul din Ucraina, a declarat luni guvernul de la Berlin, informează dpa.



Videoconferința va avea loc înainte de întâlnirea de vineri, din Alaska, a președintelui american Donald Trump cu omologul său rus, Vladimir Putin, consacrată încheierii războiului din Ucraina.



Înaintea discuțiilor cu președintele Trump și vicepreședintele JD Vance este planificată o întâlnire virtuală între Merz, Zelenski și liderii Franței, Regatului Unit, Italiei, Poloniei și Finlandei, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului german.



Este de așteptat ca la această discuție telefonică să mai participe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

UPDATE 15:45 - Volodimir Zelenski apel către aliații internaționali: Concesiile nu vor convinge Rusia să oprească războiul din Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat, luni, un apel către comunitatea internațională să nu cedeze în fața cererilor lui Vladimir Putin, cu doar câteva zile înaintea summitului între liderul de la Kremlin și președintele american Donald Trump, ce va avea loc vineri în Alaska.

Ucraina și-a exprimat îngrijorarea că această întâlnire, la care Zelenski nu este invitat, ar putea conduce la un acord care să o forțeze să cedeze teritorii în favoarea Rusiei, potrivit AFP.

„Rusia refuză să oprească masacrele și, prin urmare, nu ar trebui să primească niciun fel de recompense sau beneficii. Și aceasta nu este doar o poziție morală, ci una rațională. Concesiile nu conving un ucigaș”, a declarat Volodimir Zelenski pe Facebook

Miniștrii de Externe ai țărilor membre ale UE participă luni la reuniuni de urgență pentru a-și alinia pozițiile înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin, în contextul temerilor că orice acord fără Ucraina ar impune compromisuri inacceptabile.

UPDATE 15:15 - Ucraina și Estonia, discuții despre furnizarea de arme și producția comună

Ministrul ucrainean al Apărării, Denys Shmyhal, a discutat cu omologul său estonian, Hanno Pevkur, despre furnizarea de arme, producția comună și aprofundarea cooperării în domeniul apărării. Shmyhal a postat luni pe rețelele de socializare că este „recunoscător pentru decizia Estoniei de a aloca anual 0,25% din PIB pentru a sprijini Ucraina”, scrie Baha.

Discuția a acoperit înființarea de societăți mixte cu producătorii estonieni de apărare, coordonarea priorităților în cadrul inițiativei de ajutor și asigurarea ajungerii asistenței militare la timp. Ucraina a lăudat, de asemenea, rolul Estoniei în coaliția IT, instruirea militară și furnizarea de echipamente esențiale.

Șmihal a subliniat necesitatea menținerii presiunii asupra Moscovei și și-a exprimat recunoștința pentru „solidaritatea și sprijinul constant acordat Ucrainei în timpul războiului de amploare” de către Tallinn.

UPDATE 13:20 - Premierul polonez Donald Tusk a spus luni că simte un amestec de teamă și speranță înaintea summitului Rusia-SUA privind războiul din Ucraina, care va avea loc săptămâna aceasta, adăugând că Washingtonul s-a angajat să se consulte cu partenerii săi europeni înainte de discuții, transmite Reuters.

UPDATE 11:30 -Dmitri Medvedev: ”Imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean”

„În timp ce imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean, regimul agonizant Bandera recrutează în panică cele mai josnice gunoaie ale umanităţii pentru a lupta pe front”, a declarat Dimitri Medvedev pe canalul său Telegram.

„Este vorba despre angajarea de către regimul de la Kiev a unor ucigaşi din cartelurile de droguri din Columbia şi Mexic, ale căror nume sunt cunoscute în întreaga lume, judecând după relatările mass-media şi serialele TV despre crimele legate de droguri: „Clan del Golfo”, „Sinaloa”, „Jalisco Nueva Generacion” şi altele”, a subliniat el.

Potrivit lui Medvedev, care a fost preşedinte al Rusiei în perioada 2008-2012, „compania Segurcol Ltd. cu sediul în Medellin recrutează bandiţi”, dar „luptătorii cartelurilor de droguri se dovedesc a fi soldaţi slabi”.

„Prin urmare, trupele noastre îi distrug atât de repede încât transportatorii de sicrie nu au timp să adune sicriele tuturor celor care nu şi-au găsit odihna veşnică în pământul umed”, a adăugat el.

UPDATE 10:50 - Reuniune de urgenţă a miniştrilor de externe europeni înaintea summitului Trump-Putin

Uniunea Europeană a convocat luni o reuniune de urgenţă a şefilor diplomaţiei, în încercarea de a influenţa negocierile prevăzute în această săptămână între Donald Trump şi Vladimir Putin cu privire la războiul din Ucraina, care induc temeri că se va încheia un acord în detrimentul Kievului, relatează AFP.

UPDATE 08:50 - Ambasadorul american la NATO spune că este posibil ca Volodimir Zelenski să participe la summitul Trump-Putin, la cererea liderilor europeni

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea participa vineri, la summitul din Alaska între Donald Trump şi Vladimir Putin, la cererea europenilor, relatează AFP.

„Da, cred fără îndoială că este posibil”, a răspuns duminică diplomatul american, care a fost întrebat de CNN despre o eventuală venire a şefului statului ucrainean în Alaska, unde se vor întâlni pe 15 august omologii săi american şi rus.

„Cu siguranţă nu poate exista un acord dacă toate părţile implicate nu l-au semnat. Şi, evident, prioritatea absolută este să se pună capăt războiului”, a comentat Whitaker.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Guvernatorul Dmitri Milyaev a anunțat, luni dimineață, că două persoane au murit în regiunea Tula în urma unui atac ucrainean cu drone care a vizat şi Moscova şi alte regiuni ale Rusiei.

Totodată, două persoane au fost spitalizate în urma atacului asupra regiunii Tula, care se învecinează cu regiunea Moscova la nord.

Ministerul rus al Apărării a declarat că unităţile sale de apărare aeriană au distrus 27 de drone ucrainene în decurs de trei ore, duminică seara, dintre care 11 în regiunea Tula, una în regiunea Moscovei şi restul în alte patru regiuni din sudul şi vestul Rusiei.