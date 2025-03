UPDATE 08:50

Serviciile de securitate din Ucraina (SBU) au anunţat că o tânără de 14 ani care se pregătea să comită un act terorist în oraşul Ternopil (în vestul Ucrainei) în numele Rusiei a fost arestată.

Potrivit reprezentanților instituției, adolescenta ucraineancă a fost recrutată pe un canal Telegram în timp ce îşi căuta un loc de muncă part-time. Hackerii serviciilor de informaţii ruse au profitat de situația ei și au pus mâna pe telefonul acesteia, ameninţând-o că îi vor publica fotografiile nud pe reţelele de socializare dacă nu va coopera.

În baza instrucţiunilor date de răpitorii ruşi, fata a confecţionat o bombă artizanală, a ascuns-o în rucsac şi apoi a plasat-o sub o maşină, nu departe de o clădire a poliţiei. Primele indicii arată că răpitorii ruşi intenţionau să detoneze dispozitivul de la distanţă, omorând-o pe tânără şi cât mai multe alte persoane.

Atacul terorist dejucat de SBU, care a descoperit la timp dispozitivul exploziv. De atunci, tânăra de 14 ani a fost plasată în arest la domiciliu și riscăpână la zece ani de închisoare.

Știre inițială:

Rusia a efectuat în noaptea de sâmbătă spre duminică un nou atac cu drone asupra Kievului. Cel puțin șase persoane au fost rănite și mai multe incendii au avut loc în diverse cădiri de apartamente, potrivit unui anunț făcut de autoritățile ucrainene, duminică dimineață.

„Un atac masiv al dronelor inamice asupra Kievului. Până în prezent, şapte locuitori ai capitalei au fost răniţi. Unul dintre ei a fost spitalizat”, a declarat primarul Vitali Klitschko într-o postare pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Russians are currently attacking Kyiv with swarms of Shahed drones, striking residential buildings all over the city. pic.twitter.com/j2TM9qjBPQ