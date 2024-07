Surse anonime citate de a Al Arabiya spun că atacul al-Hudaydah, controlat de Houthi, din vestul Yemenului, a fost lansat de armata israeliană.

Informaţii din Yemen spun că atacul a vizat un depozit de combustibil din portul al-Hudaydah.

Canalul libanez de ştiri Al Mayadeen, afiliat Hezbollah, a anunţat că avioanele de luptă israeliene F35 sunt responsabile pentru atacurile de la al-Hudaydah, conform Haartez.

BREAKING: YEMENI HOUTHI OFFICIAL STATEMENT



ON ISRAEL BOMBING YEMEN



Nasr El-Din Amer:



“Israeli aggression on Hodeidah Governorate and a fire in Yemen's main port.



Yemen's stance with Gaza is firm and will not change, and Yemeni operations supporting Gaza will not stop. The… pic.twitter.com/3ag6XUFiLn